Er du en af dem, der ikke kan få nok af Dronning Margrethe?

Så er der godt nyt på vej til dig. I 2023 får du nemlig muligheden for at opleve hendes liv i syngende form.

H.C. Andersen Festivals i Odense har søndag i forbindelse med fejringen af regrentens 50-års regentjubilæum løftet sløret for en helt ny musical, der er baseret på Hendes Majestæts liv.

Musicalen får det passende navn 'Margrethe' og bliver skrevet og komponeret af trekløveret Thomas Høg, Lasse Aagaard og Sune Svanekier.

»Det glæder vi os virkelig til at kunne præsentere for festivalens gæster,« siger festivaldirektør for H.C. Andersen festivals, Peter Bøgholm, i en pressemeddelelse.

Musicalen kommer blandt andet til at berøre regentens forhold til sin far og sorgen over at miste ham. Mødet med Henri og H.M. Dronning Margrethes livslange kærlighedsaffære til teatret er også del af musicalen, lyder det i pressemeddelelsen.

Rollen som Dronning Margrethe skal spilles af hele fire skuespillerinder i forskellige aldre efter samme princip som i Netflix' hitserie 'The Crown', der følger den britiske Dronning Elizabeths liv. Hvem de fire er bliver præsenteret i løbet af foråret.

Forestillingen opføres på ODEON i Odense som del af H.C. Andersen Festival fra 17. august 2023. Stykket har dog premiere på Det kongelige Teaters Gamle Scene 23. juni 2023. Biletterne til musicalen er sat til salg.