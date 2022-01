De seneste to år har været noget af en rutsjebanetur for erhvervsdrivende – og det gælder i høj grad også Odense Zoo.

For flere gange har dyreparken skullet lukke for at mindske smitten med coronavirus, og flere gange har parken altså også igen skullet omstille sig og åbne. Og søndag er ingen undtagelse.

Efter 28 dage uden gæster, må Odense Zoo nemlig igen slå dørene op – noget der ses meget frem til.

»Endelig kan vi igen få lov at slå dørene op og invitere dig ind i dyrenes verden – det glæder vi os til,« skriver Odense Zoo i et nyhedsbrev.

Også på Facebook er begejstringen for igen at måtte åbne tydelig at spore.

I forbindelse med den forestående genåbning benytter Odense Zoo desuden lejligheden til at dele en glædelig nyhed – i den kommende vinterferie kan gæster nemlig se frem til gensynet med en populær genganger.

For da kulturinstitutioner – herunder altså også zoologiske haver – skulle lukke fra 19. december betød det samtidig et farvel til en af Odense Zoos helt store satsninger – nemlig deres julelys. Og den nyhed ramte Odense Zoo særligt hårdt.

»For os er det katastrofalt. Det er sådan, jeg har det,« sagde Odense Zoos direktør, Bjarne Klausen, dengang.

For aldrig før har Odense Zoo satset så stort på et event, og man regnede ikke med, at corona ville spænde ben for de mange planer.

I vinterferien byder haven så de populære lysaftener tilbage – denne gang under temaet 'Under overfladen'.

»Som noget helt nyt blænder vi op for en fantastisk, visuel fortælling i lys og lyd på savannen, hvor vi tager det med Helt ned under overfladen,« skriver Odense Zoo selv om de kommende lysaftener.

»Få en spektakulær oplevelse af at bevæge dig rundt blandt gopler, fisk og bølgende hav – en smuk visuel oplevelse skabt udelukkende ved hjælp af laserlys,« afsluttes der.