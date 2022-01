»Jeg blev overrasket over, at det fik så meget plads i statsministerens nytårstale«.

Sådan lyder det fra professor ved Syddansk Universitet i Odense Henrik Wenzel, som statsministeren efter alt at dømme også sendte en venlig hilsen til i talen.

»Dygtige forskere og virksomheder arbejder på løsningerne,« lød det fra statsministeren 1. januar, da hun i sin nytårstale kom ind på grøn flytrafik.

Det lyder måske som lidt af et fremtidsmonster, men ikke desto mindre var det lige netop grøn flytrafik, som Mette Frederiksen (S) lovede danskerne i sin nytårstale – og som kom bag på en af de førende danske forskere inden for området.

Hel konkret så lovede statsministeren, at danskerne senest i 2030 skal kunne flyve helt grønt, når de flyver indenrigs i Danmark.

»Det er realistisk,« siger professor Henrik Wenzel i en artikel på Syddansk Universitets hjemmeside.

Allerede I 2019 stod han bag en rapport, som gjorde det klart, at det vil være muligt at få danske fly til at flyve på energi, der ikke sviner. Han mener det er på tide, at politikerne tager emnet op.

»Selvom indenrigsflyvninger ikke fylder meget i det samlede billede, er det vigtigt at komme i gang, fordi det viser vejen og er et afgørende skridt mod en 100 procent CO₂-reduktion i 2050,« lyder det videre i artiklen.

Men den grønne omstilling i flybranchen handler ikke bare om at få sat strøm til flyene.

»Du kan godt bruge elfly i nogle tilfælde, hvis der er tale om kortere distancer. Om 20 år tror jeg, at vi primært flyver på el på ruterne i Danmark – eller måske med droner,« ifølge professoren.

Inden da vil det være de flydende, CO₂-neutrale brændstoffer, som kemisk hedder kerosen og nafta, der skal hældes på indenrigsflyene. Brændstofferne laves på grøn strøm og kan bruges ligesom fossile brændstoffer og er samtidig let og forholdsvis billigt at lagre – modsat el. Teknologien er ifølge Henrik Wenzel allerede klar, det handler blot om at få bygget fabrikken, der kan producere den nye brændstof.

Klima-, Energi- og Forsyningsminister, Dan Jørgensen, besøger mandag Syddansk Universitet i Odense, hvor han skal høre nærmere om teknologien bag de grønne flybrændstoffer.