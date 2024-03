Det kan godt være, at prins Andrew ser ud til atter at være kommet lidt ind i den royale varme, efter han ved flere lejligheder er blevet set sammen med de kongelige på det seneste.

Men hans skandalevenskab med den afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein er ikke glemt. Faktisk har Netflix tænkt sig at minde alle om det i en ny film.

Den nye film ved navn 'Scoop' omhandler det famøse interview, som prinsen, der engang var den anden i tronfølgen til den britiske trone, deltog i i 2019.

Det viser den trailer, som Netflix netop har udgivet forud for filmen.

Dronning Elizabeth var angivelig ikke så glad for prins Andrews interview. Foto: Facundo Arrizabalaga/EPA/Ritzau Scanpix

Her kan man se, hvordan skuespilleren Gillian Anderson spiller BBC-værten Emily Maitlis, mens Rufus Sewell spiller prinsen.

I traileren kan man også se, hvordan filmens handling blandt andet udspiller sig om, hvordan prinsen endte med at stille op til interviewet, og det drama, der udspillede sig bagefter, hvor det var klart, at interviewet for prins Andrew var en katastrofe.

I det rigtige interview, der blev foretaget i BBC-programmet Newsnight, og som senere gik verden rundt, benægtede prins Andrew, at han havde haft et forhold til den dengang unge Virginia Giuffre.

Mens prins Andrew angiveligt selv synes, at interview gik godt, så var den brede opfattelse, at prinsen kom til at fremstå nærmest komisk, da han blandt andet påstod, at han ikke kunne svede – og han derved ikke kunne være skyldig i de anklager, som Virginia Giuffre dengang anklagede ham for.

https://youtu.be/5cXzYpO8GxE?si=td_DjAk4zrP6H2Ew

BBC-Journalisten Emily Maitlis, der stod for det berømte interview, har tidligere fortalt, at hun selv var temmelig chokeret over nogle af de ting, han

Faktisk var hun så chokeret, at hun valgte at takke nej tak, da prins Andrew efter interviewet inviterede hende og kameraholdet med til den ugentlige filmaften på.

»Jeg tænkte bare: 'Jeg må væk herfra'. Jeg havde brug for noget plads til at bearbejde, hvad der lige var sket,« har hun tidligere fortalt ifølge The Times.