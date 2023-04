Lyt til artiklen

Prins Joachims store børn, grev Nikolai og grev Felix er med til Dronningens fødselsdag på søndag.

Det bekræfter presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen over for B.T.

»Både grev Nikolai og grev Felix kommer til førselsdagen,« siger hun.

Det er første gang, at greverne deltager i en fejring i familien, siden krisen om titlerne brød ud i efteråret. I december kunne B.T. afsløre, at der tre måneder efter krisen stadig ikke havde været dialog mellem greverne og Dronningen og kronprinsparret.

Det bliver der nu lavet om på på søndag, hvor de altså deltager i Dronningens fødselsdag. Kl. 12 vil Hendes Majæstet træde ud på balkonen på Amalienborg og lade sig hylde af de fremmødte danskere.

Kronprinsparret deltager naturligvis også, og prins Joachim har sagt til Ekstra Bladet, at han kommer. Der er endnu ingen, der ved, om prinsesse Marie deltager. Hun meldte også afbud til årets nytårskur, fordi prins Henrik var blevet syg.

I september 2022 udbrød en krise i det danske kongehus, da Dronningen besluttede at tage titlerne fra prins Joachims børn. Fra 1. januar 2023 mistede de således prinse og prinsessetitlerne. Nu er de kun grever af Monpezat, mens den yngste, Athena, er komtesse.

Det fik prins Joachim, prinsesse Marie og grevinde Alexandra til at sige, at børnene følte sig udstødt af den kongelige familie. I ugerne efter eksploderede konflikten, og prins Joachim og prinsesse Marie afslørede i B.T., at også forholdet til kronprinsparret var blevet 'kompliceret'.

Om Dronningen sagde prinsen:

»Det er også familie: Eller hvad vi nu vil kalde det.«

Efterfølgende har der været dialog mellem parterne, men indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at stridsøksen er begravet. Men på søndag får grev Nikolai og grev Felix i det mindste mulighed for at tale med deres farmor om tingene.