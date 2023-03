Lyt til artiklen

Som ung kæmpede Norges dronning Sonja med at blive gravid.

I et nyt interview med det norske medie VG fortæller hun, om en af sine spontane aborter, da den norske befolkning i 1970 forventede, at der var en tronarving på vej.

»Jeg har aborteret to gange, og de mest intime ting blev delt offentligt,« fortæller den i dag 85-årige dronning Sonja til VG og fortsætter:

»Den ene gang skete det ombord på Kongeskibet udenfor Hankø (Norsk ø i Oslofjorden, red.). Jeg blev hejst ned af den ene side af skibet og blev indlagt på Fredrikstad sygehus. Det var forfærdeligt, for der stod så mange fremmede mennesker og tog imod,« fortæller hun videre og tilføjer:

Det norske Kongeskib fotograferet i 2017. Foto: Tore Meek Vis mere Det norske Kongeskib fotograferet i 2017. Foto: Tore Meek

»Det var grusomt, for der var et mediepostyr, da man skulle derfra.«

Dronning Sonja har talt offentligt om episoden et par gange før.

I 2016 fortalte hun blandt andet i et interview med den norske tv-station NRK, at hendes mand kong Harald ikke måtte være sammen med hende på hospitalet, mens hun aborterede.

»»Min mand blev nægtet at være med helt frem til døren, så der var jeg helt alene. Og det syntes jeg var ganske hårdt. I sårbare situationer er det vanskeligt at være midt i søgelyset,« fortalte hun dengang.

Som bekendt lykkedes det dronning Sonja og kong Harald at blive forældre.

Det skete første gang i 1971, da prinsesse Märtha Louise kom til verden, og igen i 1973 da de blev forældre til kronprins Haakon.

På det seneste har det norske kongehus kæmpet med kong Haralds helbred.

Den 86-årige konge blev i december indlagt på rigshospitalet i Oslo med en infektion, men han nåede heldigvis at blive udskrevet igen inden jul.

Den norske kongefamilie fotograferet i julen 2021. Foto: Lise Åserud Vis mere Den norske kongefamilie fotograferet i julen 2021. Foto: Lise Åserud

I februar kom kong Harald i vælten igen, da det kom frem, at det norske kongehus havde sendt et takkebrev til Ruslands præsident Putin for en fødselsdagsgave, som kong Harald havde fået fra Moskva den 21. februar 2022.

Brevet var sendt den 5. april - altså seks uger inde i krigen mellem Ukraine og Rusland, og da VG i sidste måned spurgte Norges udenrigsministerium, om det er passende at sende takkekort til Rusland på nuværende tidspunkt, lød svaret:

»Det er generelt ikke almindeligt at takke nej til gaver. Det er almindeligt, at Slottet sender takkebreve. Slottet sender ofte disse breve direkte til modtageren via den norske ambassade.«

I den forbindelse skal det nævnes, at både kong Harald og dronning Sonja offentligt har båret det ukrainske flag for at vise sympati med den ukrainske befolkning.

