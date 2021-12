Denne første juledags eftermiddag har dronning Elizabeth traditionen tro holdt sin årlige juletale til briterne.

»Den var exceptionelt personligt, og det springende punkt var tabet af hendes mand gennem mange år, prins Philip,« forklarer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, om talen.

»Det var meget orienteret omkring familien og om glæden ved alt det, man kender – hun nævnte eksempelvis de film, man ser hvert år, selvom man kender enden på dem – fordi man, som hun sagde, lægger mere mærke til alt det, man havde, når man har mistet det.«

Jakob Illeborg påpeger derfor også, at der i år ikke var blevet efterladt den sædvanlige plads til politiske emner, såsom eksempelvis Brexit og kun meget lidt tid blev brugt på at tale om klima – og da var det med fokus på prins Philips mangeårige engagement i miljøet.

Mindetavle på Piccadilly Circus i London for prins Philip, der på billedet sidder med sin hustru dronning Elizabeth. Prins Philip gik bort, 99 år gammel, d. 17. april 2021. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Mindetavle på Piccadilly Circus i London for prins Philip, der på billedet sidder med sin hustru dronning Elizabeth. Prins Philip gik bort, 99 år gammel, d. 17. april 2021. Foto: PAUL CHILDS

Men talen var alligevel sprængfarlig, mener B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel.

Først og fremmest bemærker han dog ligesom Jakob Illeborg, at dronning Elizabeths juletale skilte sig ud ved at være »enormt personlig set i en historisk kontekst«.

»Dronning Elizabeth er ikke en dame, der viser store følelser, så derfor er det særligt bemærkelsesværdigt at se hende tale så rørende om sin mand, som jo døde i år, og hvor meget han er savnet,« understreger Jacob Heinel.

Han kan dog heller ikke lade være med at bide mærke i de royale familiemedlemmer, som ikke fik mindelser med på vejen i talen.

»Hun nævner hverken Harry og Meghan eller Andrew med et ord, og det kommer man ikke uden om, er en klar afstandtagen til dem, fordi hun nævner alle de andre, og der er klippet billeder ind af dem, men ikke et eneste af Harry, Meghan eller Andrew. Det bliver klart, at det her er den royale familie, og de her står udenfor familien,« påpeger Jacob Heinel.

Dronningen nævnte dog, at julen var børnenes og begyndelsernes fest – ved fødslen af Jesusbarnet og de børn, der er kommet til verden i løbet af året.

Det gælder blandt andet for Harry og Meghans datter Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, der blev født 4. juni.

»Det var muligvis en reference til dem, men dronning Elizabeth holder dem stadig ud i strakt arm,« siger Heinel og tilføjer:

»Men det er klart, Harry og Meghan er én ting, prins Andrew er en anden ting. Udadtil skal dronningen lægge mere afstand til prins Andrew. De er alle stadig en del af familien, men forholdet er temmelig anstrengt. På den her måde gjorde dronningen det klart, at der er et A- og et B-hold i det britiske kongehus.«

Prins Harry og hertuginde Meghan bor i dag i Californien, efter de har smækket med døren til det britiske kongehus. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan bor i dag i Californien, efter de har smækket med døren til det britiske kongehus. Foto: ANDREW KELLY

Prins Andrew er som bekendt under efterforskning for at have udnyttet mindreårige piger gennem sin gamle ven Jeffrey Epsteins pædofiliring.

Prins Harry og hertuginde Meghan derimod trak sig som bekendt fra det britiske kongehus, og tidligere på året gav de så et opsigtsvækkende interview til Oprah Winfrey, hvor de kritiserede kongehuset, blandt andet ved at antyde, at der var blevet spekuleret i deres søns hudfarve.

»Det er jo blevet set som en krigserklæring mod alt det, som dronning Elizabeth har brugt de sidste 70 år på at bygge op i kongehuset. Så selvom hun tidligere har forsøgt at gyde olie på vandene, så har det da været svært,« forklarer Jacob Heinel til slut.