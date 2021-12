Traditionen tro plejer Dronning Elizabeth i ugen op til jul at holde julefrokost for den udvidede royale familie på Buckingham Palace. Tidligere har julefrokosten samlet i omegnen af 40 personer.

I år skulle julefrokosten have fundet sted på tirsdag, inden den 95-årige dronning drager på ferie i Sandringham i Norfolk, hvor hun skal holde jul omgivet af den allernærmeste familie.

Men for andet år i træk aflyser dronningen julefrokosten, siger en kilde fra kongehuset til CNN.

Årsagen er stigningen i de britiske corona smittetal. Mandag meldte de britiske sundhedsmyndigheder om det første dødsfald med omikronvarianten og onsdag slog smitte tallene alle hidtidige rekorder, da hele 78.610 nye tilfælde af corona blev registreret i Storbritannien.

Britain's Queen Elizabeth II receives Omani Sultan Haitham bin Tariq and his wife at Windsor Castle, Windsor, Britain, December 15, 2021.

Aflysningen er en sikkerhedsforanstaltning, da det vurderes, at den royale julefrokost risikerer at bringe selve julen i fare for deltagerne.

Det er helt i tråd med anbefalingerne fra de britiske sundhedsmyndigheder, der råder alle til at være ekstra forsigtige, så julen kan afholdes.

Den britiske epedimiolog, professor Chris Whitty, siger, at folk ‘skal prioritere, hvad der er vigtigst for dem i juleperioden.'

Også sidste år blev den traditionsrige begivenhed aflyst på grund af corona. Men i år, hvor Dronning Elizabeth for første gang skal holde jul uden Prins Philip, der døde i april, skulle traditionen efter planen være holdt i hævd.