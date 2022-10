Lyt til artiklen

Efter en mildest talt anspændt situation mellem parterne i det danske kongehus, er der nu lukket op for kommunikationen mellem prins Joachim og dronning Margrethe.

Det bekræftede Kongehuset over for B.T. fredag.

Prins Joachim var taget fra sit hjem i Paris til Fredensborg Slot, hvor han har holdt møde med sin mor.

»Ja, det er korrekt, at Dronningen og prins Joachim har talt sammen på Fredensborg. Alle er enige om at se fremad, og som Dronningen selv har givet udtryk for, så ønsker hun og prins Joachim ro til at finde vej igennem denne situation,« fortalte kommunikationschef for Kongehuset, Lene Balleby.

De to har nu talt sammen. Foto: Henning Bagger Vis mere De to har nu talt sammen. Foto: Henning Bagger

Og den genoptagne kontakt er vigtig.

Det fortæller B.T's royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Det er jo faktisk det, vi har ventet på. Det her sammenbrud med kommunikation er slut, nu taler de sammen. Det er en positiv og uundgåelig udvikling.«

Ifølge eksperten var det den eneste naturlige ende på, at parterne indtil videre har kommunikeret gennem pressen.

Med udmeldingen mener han også, at Kongehuset nu håber på, at de kan holde sagen privat.

»Vi gad nok alle sammen godt være en flue på væggen, men det kan vi selvfølgelig ikke. Nu appellerer Kongehuset til, at man vil tage den privat.«

Kronprinsen var ifølge Kongehuset ikke en del af mødet, selvom prins Joachim har udtalt, at forholdet mellem de to royale par er 'kompliceret', men det mener Jacob Heinel Jensen ikke er overraskende.

»Prins Joachim har selv erkendt, at forholdet til Kronprinsparret var kompliceret, så det er ikke overraskende, han ikke var med. Det er dronningens beslutning, og det er hende, der skal stå på mål for det.«

Han mener, at samtalen i dag kan få afgørende betydning for den kommende opfattelse af Kongehuset som familie.

»Det her er afgørende for deres forhold. Der kommer et event i fremtiden, hvor det er vigtigt, at vi som befolkning tror på, at de er blevet venner igen, nu er de første sten lagt.«

Jacob Heinel Jensen mener, at der er taget et vigtigt skridt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jacob Heinel Jensen mener, at der er taget et vigtigt skridt. Foto: Bax Lindhardt

Endnu vides det dog ikke, om prins Joachim er tilfreds med udkommet af mødet, men Kongehuset nævner selv, at begge vil 'se fremad'.

»Nu starter arbejdet med at finde ud af, hvordan parterne har det efter mødet. Vi ved ikke, hvad udfaldet bliver, men det er en markant og positiv udvikling, og man skal ikke undervurdere samtalen.«

Jacob Heinel Jensen mener, at der er tale om en sejr for prins Joachim, der i sit eksklusive interview med B.T. gav udtryk for, at han ønskede kommunikation med sin mor om sagen.

»Dronningen kan have læst mellem linjerne, at prinsen havde brug for kontakt, det er alt, han har bedt om. Med de briller har prins Joachim indledt en dialog, og det er positivt tegn.«