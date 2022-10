Lyt til artiklen

De seneste par uger har danskerne kunne følge med i krisen i det danske Kongehus, efter at dronning Margrethe annoncerede, at prins Joachims børn mister deres titler som prinser og prinsesse.

Flere medier har siden forsøgt at få svar på, hvordan forholdet mellem de to parter har udviklet sig.

Til B.T. udtalte prins Joachim, at forholdet til Kronprinsparret var »kompliceret«. Han fortalte også, at han ikke havde talt med sin mor siden udmeldingen.

Men nu er kontakten genoptaget mellem mor og søn.

B.T. kan afsløre, at prins Joachim har været i Danmark denne uge og drog hjem mod Paris igen torsdag aften.

Prinsen blev set i lufthavnen, hvor han rejste med AirFrance tilbage til den franske hovedstad, hvor han bor med prinsesse Marie og deres børn, prins Henrik og prinsesse Athena.

B.T. har talt med en passager på flyet, der har vedlagt dokumentation for prinsens tilstedeværelse på flyet fra København til Paris.

Kongehuset bekræfter over for B.T., at prins Joachim har mødtes med sin mor i Danmark.

»Ja, det er korrekt, at Dronningen og prins Joachim har talt sammen på Fredensborg. Alle er enige om at se fremad, og som Dronningen selv har givet udtryk for, så ønsker hun og prins Joachim ro til at finde vej igennem denne situation,« fortæller kommunikationschef for Kongehuset, Lene Balleby, til B.T.

Kongehuset har ikke flere kommentarer til prinsens besøg.

B.T. har været i kontakt med Helle von Wildenrath Løvgreen, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Over for B.T. har prins Joachim tidligere udtalt sig om spændingerne mellem de to sider i familien. Det kan du læse mere om her.