Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er katastrofalt.«

Sådan lyder det fra B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, efter man tidligere onsdag kunne læse, at dronning Margrethes popularitet er i frit fald hos danskerne.

I den seneste undersøgelse har danskerne svaret på, hvor 'godt' eller 'dårligt' de synes om Dronningen. Her har 69 procent af danskerne svaret, at de synes 'godt' eller 'meget godt' om Dronningen.

Hvorimod i januar havde 80 procent af danskerne svaret, at de synes 'godt' eller 'meget godt' om den danske dronning. Altså et fald på 11 procentpoint.

Og det chokerer Jacob Heinel Jensen.

»Vi har aldrig nogensinde, i den tid, vi har målt et medlem fra Kongehuset gennem YouGov, målt et så stort fald, som dronning Margrethe oplever lige nu. Det er markant, det er et fald i Søren Pape-agtige dimensioner, som vi så under valget. Det er jo et resultat af krisen om titlerne,« siger han.

»Jeg forventede, at Dronningen ville slutte året med en popularitet på 90 procent efter regeringsjubilæet. Det siger noget om, hvor tunge de her kriser har været for Kongehuset. Krisen om titlerne går værst ud over hende, fordi vi har fået at vide, at det er Dronningens beslutning,« siger han.

Den 28. september meddelte Hendes Majestæt Dronningen, at prins Joachims fire børn: Nikolai, Felix, Athena og Henrik ville miste deres titler ved årsskiftet. Det fik grevinde Alexandra, prinsesse Marie og prins Joachim til at rette massiv kritik mod Dronningen og det danske kongehus. Børnene følte sig udstødt fra familien.

Ifølge Jacob Heinel Jensen bliver Dronningen straffet på, at hun ikke har styr på sin egen familie, og det fortæller også, at den nye krise har haft mest betydning for toppen af Kongehuset.

Danskerne har haft en forestilling om den samlende institution i Kongehuset, men krisen har vist, at sådan er tingene slet ikke nu. Et glansbillede er krakeleret.

»Så det danskerne reagerer på i YouGov er chok over, at det glansbillede tror vi ikke på eksisterer længere, og det rammer Dronningen meget hårdere end de andre,« siger han.

Når danskerne straffer dronning Margrethe, kommer det sig af, at man i 2022 har set hende sætte pligten før alt, og man skal samtidig huske, at hendes rolle ikke kun er et embede. Hun er også mor til to sønner og farmor til fire børnebørn, der fra årsskiftet ikke længere bærer prinse- og prinsessetitler – hun har ikke kunnet holde sammen på familien, lyder det fra B.T.s royale korrespondent.

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, er chokeret og kalder Dronningens fald i popularitet for katastrofal. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, er chokeret og kalder Dronningens fald i popularitet for katastrofal. Foto: Bax Lindhardt

»Det er noget, man bliver nødt til at forholde sig til. Jeg er spændt på at se, hvor længe den her krise kommer til at ramme Dronningens popularitet.«

I modsætning til Kronprinsparrets store krise i maj, hvor der kom voldsomme afsløringer om vold og overgreb på prins Christians tidligere skole Herlufsholm, har man set, at da Kronprinsparret fik lukket Herlufsholmkrisen, kom deres popularitet hurtigt tilbage på samme niveau som før krisen, men den nuværende krise i Kongehuset har ikke fået en afslutning.

»Mit indtryk er klart, at der ingen forsoning er. De møder, der har fundet sted, det er ikke noget, der har gjort relationerne bedre. Dronningen får svært ved at sætte en prop i den her krise,« siger B.T.s royale korrespondent og fortsætter:

»I virkeligheden kan det blive meget værre endnu, det kommer an på 2023 – det kan gå begge veje.«

Fra 1. januar 2023 står dronning Margrethe og Kongehuset i en situation, hvor man ikke længere bestemmer over prins Nikolai og prins Felix. Og hvis der ifølge Jacob Heinel Jensen kommer flere negative historier ud, forventer han ikke, at Dronningens popularitet kommer tilbage på samme niveau – og derfor er det endnu vigtigere at få repareret familierelationerne.

»Hvis de gerne vil op på den høje popularitet igen, skal de vise, at de er et samlet kongehus.«

Om Kongehusets 2023 bliver bedre, det kan tiden kun vise, men Kongehuset skal tage efterveerne af krisen alvorligt.

»Begynd at tage oprydningsarbejdet seriøst, tal dog sammen, ring til nogle mennesker, lav nogle familieråd, prøv at nå nogle kompromiser,« siger Jacob Heinel Jensen.