Krisen i Kongehuset kaster mørke skygger over de kongelige medlemmers arbejde for Danmark.

Det mener B.T.'s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, efter det i dag stod klart, at Dronningen og Kronprinsparret ikke ønskede at tale med pressen om de uafklarede spørgsmål, der er opstået i kølvandet på dronning Margrethes beslutning om at fratage prins Joachims børn deres titler.

»Kongehuset prøver mandag at lave spin i 'sidste time' ved at udsende et pressemeddelelse om, at Dronningen er ked af reaktionen. På den måde prøvede de at undgå den situation, der kommer i dag, hvor det eneste journalisterne vil have svar på er, hvordan forholdene er internt i kongefamilien. Men deres mission mislykkedes tydeligt. Vi mangler stadig svar på, om der kommer en forsoning.«

Jacob Heinel Jensen mener, at man fra Kongehusets side har undervurderet den krise, der lige nu fylder for Dronningen og familien,

»Det hele er stadig meget uklart. Er der kommunikation mellem de to sider? Det ved vi ikke. Denne her krise kan ikke lukkes, før der er svar. Kongehuset kan lige så godt vænne sig til, at det er denne her sag, journalisterne vil spørge ind til i den næste lange tid.«

Den kongelige familie med Dronning Margrethe, Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary samt Prisesse Benedikte ankommer til Folketingets åbning på Christiansborg Slot i København, tirsdag den 4. oktober 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Den kongelige familie med Dronning Margrethe, Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary samt Prisesse Benedikte ankommer til Folketingets åbning på Christiansborg Slot i København, tirsdag den 4. oktober 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Og netop det kan få konsekvenser for de kongeliges arbejde.

»Denne her krise forstyrrer deres arbejde. Det fjerner fokus fra det, de skal, præcis som det gjorde med Herlufsholm.«

Eksperten kan ikke sætte et tal på, hvor længe Kongehuset kan holde til, at fokus ikke er på deres arbejdsopgaver, men den personlige strid mellem parterne.

»Det er et godt spørgsmål. Med Herlufsholm kunne vi se en afslutning på sagen, da det blev meldt ud, at børnene ikke længere skulle gå på skolen, men denne her krise er værre. Det kommer ikke til at kunne slutte med en pressemeddelelse. Vi skal enten se en samling på familien, eller en afslutning ved at prins Joachims familie cuttes fra de andre medlemmer.«