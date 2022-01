De seneste dage har været begivenhedsrige for prins Andrew, vurderer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg:

»Dronningens anden ældste søn og ovenikøbet hendes yndlingssøn er født med alle de guldskeer et vist sted, man kan forestille sig. Han er fuldstændig i chok lige nu.«

Chokket skyldes, dels at en amerikansk dommer onsdag besluttede, at prinsen til efteråret kan stå anklaget i en amerikansk retssag for at have haft sex med den i dag 38-årige Virginia Giuffre, mens hun kun var 17 år, dels at han torsdag blev undsagt af sin familie og mistede sine royale titler.

Retssagen er ifølge Jakob Illeborg ‘ikke bare er et anliggende for prins Andrew, men for hele kongefamilien og dermed for hele Storbritannien’ og lige nu kan prinsens popularitet hos det britiske folk ligge på et meget lille sted, mener han.

Prins Andrew har haft en skidt uge. Først stod det klart, at han til efteråret risikerer at stå anklaget i en amerikansk retssag, siden blev han undsagt af kongefamilien. Foto JOHN THYS / AFP. Foto: JOHN THYS Vis mere Prins Andrew har haft en skidt uge. Først stod det klart, at han til efteråret risikerer at stå anklaget i en amerikansk retssag, siden blev han undsagt af kongefamilien. Foto JOHN THYS / AFP. Foto: JOHN THYS

»Prinsen har tidligere frivilligt stillet op i det, der er Englands svar på ‘Deadline’, nemlig BBC’s Newsnight, og bedyret sin uskyld og sagt, at han ikke kendte Virginia Giuffre. Så hele Storbritannien har en holdning til det her.«

Efter prinsens tv-optræden viste en meningsmåling, at kun seks procent af briterne dengang troede på hans forklaringer. I dag er antallet af briter, der er villige til at bakke op om den skandaleramte prins endnu lavere, vurderer Jakob Illeborg, der har boet i London i 20 år.

Det er aldrig set før, at en britisk prins kan risikere at ende i en amerikansk retssag. I værste fald (hvis man ser det gennem royale briller) risikerer man, at andre kongelige bliver indkaldt som vidner i sagen.

»For Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein har haft deres gang i de royale gemakker.«

Virginia Giuffre, der som 17-årig var sex slave hos Jeffrey Epstein, sammen med sin advokat. Han truer med at indkalde vidner fra den royale familie i den retssag, der kan blive virkelighed til efteråret. Foto Shannon Stapleton Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Virginia Giuffre, der som 17-årig var sex slave hos Jeffrey Epstein, sammen med sin advokat. Han truer med at indkalde vidner fra den royale familie i den retssag, der kan blive virkelighed til efteråret. Foto Shannon Stapleton Foto: SHANNON STAPLETON

Den tanke er efter Illeborgs mening ‘for crazy' at tænke til ende – en retssag passer ganske simpelt ikke ind i ‘den kongelige etikette’.

Derfor så kongehuset ikke andre løsninger end at fratage prins Andrew alle hans militære titler og protektioner. I en meddelelse fra hoffet, stod det torsdag sort på hvidt:

»Hertugen af York vil fortsat ikke varetage nogle offentlige forpligtelser og fører sagen som privatperson.«

Det er et faktum, at prins Andrew fremover heller ikke officielt skal tituleres Hans Kongelige Højhed. Men alt efter hvilken engelsk avis man læser, udlægges sagen forskelligt.

»I Daily Telegraph, der er den kongetro avis, går man op i, at han selv har givet afkald på titlen, mens Independent skriver, at Dronningen har taget den fra ham,« pointerer Jakob Illeborg.

Ifølge Illeborg ligger sandheden formentligt et sted midt imellem:

»Havde han ikke afleveret den, havde hun taget den fra ham.«

Uanset kalder Jakob Illeborg det en ‘rimeligt seismisk begivenhed’, at Dronningens søn bliver tvunget til at aflevere sin titel og nu skal ud i en amerikansk retssag som civil person. Men beslutningen er ingen overraskelse, sagens udvikling taget i betragtning.

Til efteråret kan prins Andrew og Virginia Giuffre stå overfor hinanden i en amerikansk retssal, med mindre der inden da bliver indgået et forlig mellem parterne. Foto Steve Parsons and Ben Gabbe. Foto: STEVE PARSONS, BEN GABBE Vis mere Til efteråret kan prins Andrew og Virginia Giuffre stå overfor hinanden i en amerikansk retssal, med mindre der inden da bliver indgået et forlig mellem parterne. Foto Steve Parsons and Ben Gabbe. Foto: STEVE PARSONS, BEN GABBE

»Selvom det er smerteligt for hans mor, er der ingen vej udenom, at sige, at Andrew ikke længere er kongelig. Det er den eneste vej kongefamilien kan gå i forsøget på at stoppe galskaben.«

»Det er for dyrt for det kongelige renommé og for det britiske renommé, hvis han fortsatte som hidtil,« lyder hans vurdering.

Jakob Illeborgs bud er, at prins Andrew nu har én chance for at genoprette sit eget renommé – nemlig at forsøge at indgå et forlig med Virginia Giuffre:

»Et forlig, hvor han tager skraldet og alle de tæsk, der må komme. Han har ikke noget valg – det er dét, man forventer af ham.«