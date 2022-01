At Prins Andrew er blevet frataget alle royale titler er det ‘endelige søm i kisten fra dronningens side’. Sådan lyder vurderingen fra B.T. s royale korrespondent Jacob Heinel.

Han kalder dagens udmelding fra Buckingham Palace om, at prins Andrew ikke længere vil have nogen offentlige forpligtelser eller titler for ‘en vild udvikling’.

»Det er ‘game over’ for prins Andrew i forhold til den kongelige familie.«

Ifølge en meddelelse fra hoffet må prinsen ikke længere bruge sine royale titler. Det er slut med at kalde sig ‘hans kongelige højhed’ og han kan ikke længere repræsenterer dronningen.

Prins Andrew er ribbet for alle royale titler og ordner. Foto JULIEN WARNAND. Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Prins Andrew er ribbet for alle royale titler og ordner. Foto JULIEN WARNAND. Foto: JULIEN WARNAND

»Alle forbindelser til kongehuset er kappet. Det er dronning Elizabeths måde at lægge ham helt på is på,« siger Jacob Heinel og fortsætter:

»Det er prinsens endelige farvel til dét, han elsker mest – nemlig at være medlem af den britiske kongefamilie.«

Hvis prins Andrew vil gøre sig nogen som helst forhåbninger om at ændre på tingenes tilstand, er hans eneste mulighed at indgå et forlig i den civile retssag, som Virginia Giuffre har anlagt mod ham.

Hun beskylder prinsen for overgreb og misbrug af hende, da hun var 17 år og styret af den afdøde finansmand Jeffrey Epstein. Prinsens advokater har hævdet, at Giuffre frasagde sig rettigheden til at sagsøge ham, da hun i 2009 indgik et retligt forlig med Epstein.

De britiske aviser har fuld fokus på sagen mod den britiske prins i disse dage. Her er det torsdagens forsider. Foto ANDY RAIN. Foto: ANDY RAIN Vis mere De britiske aviser har fuld fokus på sagen mod den britiske prins i disse dage. Her er det torsdagens forsider. Foto ANDY RAIN. Foto: ANDY RAIN

Men dommeren i den amerikanske retssag siger nu god for, at der kan føres en civil retssag mod den britiske prins til efteråret. Det er den beslutning, som det britiske kongehus nu reagerer på.

»Dronningen understreger med sin udmelding, at Andrew går ind i retssagen som en helt ordinær borger. Han skal ikke regne med på nogle måder at kunne trække på kongehuset – han står med andre ord Palle alene i verden,« siger Jacob Heinel.

Ifølge Virginia Giuffres advokat, David Boise, er det muligt at han vil indkalde medlemmer af den royale familie som vidner i en kommende retssag. Blandt andet har advokaten sagt, at Meghan Markle formentligt sidder inde med ‘vigtig viden’ i sagen.

Det scenario kan den britiske kongefamilie ikke tillade, og kongehuset håber desperat på et forlig, så retssagen ikke bliver en realitet.

»Det værste, Andrew kan gøre, er at lade retssagen udspille sig,« siger Jacob Heinel.