Havblik. Skyfri himmel. Og gigantiske isbjerge der tordner op fra det isblå hav.

Scenen var idyllisk, da Dronning Margrethe sejlede ud på Isfjorden fra den lille grønlandske by, Ilulissat fredag eftermiddag. Men pludselig ændrede alt sig, da isen samlede sig og gjorde det svært at navigere i den farlige fjord.

Luften var minus fem grader, og det rolige hav gjorde betingelserne for at se Isfjorden helt fantastisk. I godt en time sejlede Hendes Majestæt rundt på fjorden og betragtede de smukke isbjerge og den storslåede natur, man ikke ser andre steder. Isfjorden er på UNESCO's verdensarvsliste.

Da turen var ved at være forbi, rygtedes det, at der var en pukkelhval lidt længere ude på havet. Den chance ville ingen gå glip af, og således sejlede Dronningens båd og politets følgebåd, som B.T. var med i, længere ud på fjorden.

Denmarks Queen Margrethe leaves for a Boat trip on the ice fjord in Ilulissat, on the West Coast of Greenland, Friday Oct. 8, 2021. The Queen is on a four days visit to Greenland, of which two of the days are a private visit.. (Foto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix) Foto: Christian Klindt Sølbeck Vis mere Denmarks Queen Margrethe leaves for a Boat trip on the ice fjord in Ilulissat, on the West Coast of Greenland, Friday Oct. 8, 2021. The Queen is on a four days visit to Greenland, of which two of the days are a private visit.. (Foto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix) Foto: Christian Klindt Sølbeck

Op af det krystalblå vand viste to pukkelhvaler sig. De gigantiske dyr kom op flere gange og pustede luft op fra vandet - nærmest til ære for Danmarks dronning.

Men da den impulsive hvalsafari var overstået, havde isen ændret sig. Hvor der var fri passage ud, var der nu is overalt, og politiets følgebåd fik problemer med at finde vejen tilbage til havnen i Ilulissat.

Flere af bådens politibetjente måtte stå og navigere både gennem isen, men det var uundgåeligt at ramme de gigantiske isflager. Derfor gav det et gip i alle, når båden ramte flagerne på vej ind. På et tidspunkt kom bådene faretruende tæt på land.

»Man kan altid finde en vej. Men vi har oplevet flere gange, hvor man bliver fastklemt og ikke kan sejle videre. Men vi har en kraftig motor på,« sagde en af politimændene til B.T.

Denmark's Queen Margrethe arrives in Ilulissat, on the East Coast of Greenland, and is welcomed by the chairman of the Naalakkersuisut Muté B. Egede and mayor of Avannaata Palle Jerimiassen, Friday Oct. 8, 2021. The Queen is on a four days visit to Greenland, of which two of the days are a private visit.. (Foto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix) Foto: Christian Klindt Sølbeck Vis mere Denmark's Queen Margrethe arrives in Ilulissat, on the East Coast of Greenland, and is welcomed by the chairman of the Naalakkersuisut Muté B. Egede and mayor of Avannaata Palle Jerimiassen, Friday Oct. 8, 2021. The Queen is on a four days visit to Greenland, of which two of the days are a private visit.. (Foto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix) Foto: Christian Klindt Sølbeck

Dronningen kom sikkert ind i havnen igen, mens programmet blev lettere forsinket.

Dronning Margrethe ankom til den lille by, Ilulissat fredag eftermiddag, og blev kørt direkte til det nye Isfjordscenter, hvor hun blev vist rundt. Det er tanken, at centeret skal spille en central rolle i Ilulissat som turistdestination.

På museet blev Dronningen også inviteret på såkaldt 'kaffemik', der er en grønlandsk udgave af et kaffeslabberas. Her fik hun kaffe og kage, inden turen gik videre ud på Isfjorden.

Dronning Margrethe besøger de kommende dage hovedstaden Nuuk, hvor hun blandt andet vil besøge universitetet. Søndag eftermiddag har hun indbudt til pressemøde.

Det er første gang siden 2015, at Dronningen besøger Grønland. Dengang var det med prins Henrik ved sin side, og i alt har dronning Margrethe besøgt Grønland 18 gange.