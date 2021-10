Det gik ikke helt efter planen, da Dronning Margrethe var på sejltur for at se på hvaler fredag aften dansk tid.

Det fortæller B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, som var med ude i fjorden.

»Vi sejlede ud på isfjorden, og så videre ud for at se en hval. Der kom to pukkelhvaler, men da vi så ville ind igen, havde isen simpelthen samlet sig. Man kunne mærke, at isen ramte bådene,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen.

B.T.s royale korrespondent understreger, at det aldrig blev »farligt«, men at de på båden nåede at tænke over, hvad der ville ske, hvis det ikke kunne lade sig gøre at komme igennem den tykke is.

»Politimændene havde svært ved at styre båden, og på et tidspunkt lignede det, at isen ville lukke sig endnu mere. Og herfra var vi nødt til at vente på passage,« siger B.T.s rapporter.

Der var to både ude i isfjorden fredag aften. På den ene var pressen samlet, imens Dronningen, hendes hofdame og andre repræsentanter fra kongehuset befandt sig i den anden.

Det er 18. gang, at Dronning Margrethe har rejst til Grønland.

B.T. følger hele Dronningens besøg de kommende dage.