Da dronning Margrethe sidst besøgte Grønland i 2015, var prins Henrik ved hendes side. Sammen drog de rundt i de arktiske egne og så det smukke land.

Det blev sidste gang, at regentparret sammen var i Grønland, og i dag er Dronningen landet i det smukke land alene. De næste dage skal hun besøge byen Ilulissat og hovedstaden Nuuk.

Det er et besøg, der egentlig skulle have været afviklet i juli, men det satte coronapandemien en stopper for. Kongehuset måtte i 11. time meddele, at besøget blev udsat på grund af en alarmerende smittestigning.

Men nu sker det endelig. Og det er ved at være sidste chance i år, hvis man gerne vil besøge landet i dagslys. Om blot to måneder vil Grønland være mest indhyllet i mørke, indtil solen igen viser sig 13. januar.

Først besøger Dronningen den lille by Ilulissat, hvor hun blandt andet skal besøge Ilulissat Isfjordscenter – senere skal hun ud og sejle på den smukke fjord, der er fyldt med isbjerge. Stedet er på UNESCOs verdensarvsliste.

Men når Dronningen ankommer til Ilulissat, kommer hun også til at møde en by, der i disse dage i chok. Tidligere på ugen blev flere ligdele nemlig fundet i byens affaldsforbrænding. Det har naturligvis rystet de lokale – og offeret er endnu ikke identificeret. Desuden er gerningsmanden stadig på fri fod. Byen er nu fyldt med eksperter og politifolk fra både hovedstaden Nuuk og fra København, der skal forsøge at opklare det uhyggelige drab.

Dronningen forlader allerede Ilulissat igen lørdag, hvor hun rejser mod hovedstaden Nuuk, hvor hun blandt andet besøger universitetet og møder pressen.

Dronning Margrethe har rejst til Grønland 17 gange inden dette besøg, så landet er bestemt ikke nyt for Hendes Majestæt. B.T. følger hele Dronningens besøg de kommende dage.