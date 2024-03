Det er slut med at gemme sig.

For nylig blev Genoveva Casanova set for første gang i de fire måneder, der er gået, siden billederne af hende og danske kong Frederiks møde i Madrid gik verden rundt.

Den 47-årige mexicanske model blev smuglet ind til tv-optagelserne af det spanske realityprogram 'Udfordringen' under et tørklæde, men nu er Genoveva Casanova også klar til at vise sit ansigt igen.

Kong Frederiks Madrid-bosatte veninde har nemlig lagt et opslag på sin Instagram, hvor hun takker de mange, der har vist forståelse for, at hun har haft brug for at gemme sig væk den seneste tid.

'Her er jeg tilbage!' skriver Genoveva Casanova til et billede af hende og hunden Taj med det »bedste smil« på.

'Jeg vil gerne takke alle de mennesker, der har holdt af mig det seneste år, dem der har forstået mit fravær og min stilhed, og dem der har sendt mig kærlighed og støttende beskeder. I aner ikke, hvor meget det betød for mig.'

Men selvom opslaget primært handler om at takke dem, der har været der for hende, så lægger Genoveva Casanova ikke skjul på, at det har været en svær tid.

En svær tid, siden hun benægtede at have et romantisk forhold til kong Frederik og gik under jorden efter at have truet med at sagsøge det spanske medie Lecturas, der hævdede at hun og kong Frederik havde tilbragt natten sammen.

Genoveva Casanova og det danske kongepar. Fotos: Ritzau Scanpix Vis mere Genoveva Casanova og det danske kongepar. Fotos: Ritzau Scanpix

Efterfølgende har der været stille fra Genoveva Casanova, indtil hun kortfattet slog fast overfor det spanske medie Vanitatis, at hun var »knust« efter billederne af hende og den daværende kronprins var gået verden rundt.

Det danske kongehus har ligeledes blot kaldt hele miseren for »rygter og insinuationer«, mens kong Frederik personligt har afvist at kommentere den.

Men nu åbner Genoveva Casanova op og fortæller, at hun vil lægge sagen bag sig.

'Det har været et par måneder, hvor jeg har haft brug for fred og ro, men jeg gør allerede mit bedste for langsomt at kunne vende tilbage til mit normale liv og opfylde mine arbejdsforpligtelser,' skriver den 47-årige mexicanske model.

Blandt arbejdsforpligtelserne tæller så altså de nylige optagelser til tv-programmet 'Udfordringen', hvor Genoveva Casanova skal dyste i fysiske udfordringer mod en række andre kendte.

Genoveva Casanova har tidligere været med i de spanske versioner af programmerne 'MasterChef' og 'Hvem holder masken?'.

Tidligere betød en stor misforståelse dog, at mange troede, at Genoveva Casanova ville vende tilbage til skærmen ved at tale ud om forholdet til den daværende danske kronprins Frederik i et stort tv-interview. Læs mere om det HER.

