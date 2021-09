»Skal du have en flyer og et kondom med?«

Du har måske fået en rose, lakridspibe eller en flyer, men har du nogensinde fået et kondom af en byrådskandidat?

Hvis ikke, så er det i hvert fald noget, en byrådskandidat fra Venstres Ungdom i Odense nu laver om på.



»Hvis jeg skal snakke med de unge, så skal jeg være der, hvor de unge er – og de kan jo godt lide at bolle, så simpelt er det.«



Sådan lyder det kort og kontant fra Nicolai Busch Bæhrenz, der stiller op for Venstre i Odense ved det kommende kommunalvalg den 16. november.



Han er en del af Venstres Ungdom og delte sammen med sine partisoldater kondomer ud til unge i gågaden i Odense centrum onsdag.



»Hjælp en ung kandidat ind!« står der på indpakningen. Teksten ledsages af den unge kandidats navn og en aubergine- og fersken-emoji.



»Den kan jo forstås på flere måder,« forklarer 22-årig Nicolai Busch Bæhrenz.

Nicolai har fået lavet 1.000 kondomer, som han vil dele ud til unge i nattelivet i Odense. Foto: Jeppe Kanstrup Vis mere Nicolai har fået lavet 1.000 kondomer, som han vil dele ud til unge i nattelivet i Odense. Foto: Jeppe Kanstrup

Hvilke måder?



»Det kan læseren jo selv tænke lidt over,« siger han.



Signe Sørensen, der er fundraiser hos Charity Guard, tog imod et af kondomerne fra Nicolai Busch Bæhrenz på gågaden onsdag.



»Det er lidt mærkeligt, men meget friskt,« griner hun og fortsætter:



»Den kan forstås på mange måder, synes jeg.«



Ungdomspolitikeren skriver selv i sin flyer, at »kommunalpolitik er usexet – så jeg er nærmest skabt til det!«

Men, Nicolai, hvad siger du til dem, der synes, at det er lidt plat at føre kommunalvalgkamp på den måde?



»Hvis jeg bare delte kondomerne ud, så kan jeg måske godt se, at det var lidt plat, men de får en flyer med mine tre mærkesager med, som er ren politik,« siger han og tilføjer:



»Der skal smil til, ellers kommer der ikke til at blive snakket politik.«

Uddelingen af kondomerne i gågaden er altså en måde at vække smil og glæde hos de forbipasserende i Odense.

»Du er nødt til at gøre det sjovt, for lige meget hvor meget du går op i det, så må man da indrømme, at kommunalpolitik godt kan være lidt kedeligt. Skal vi allesammen være engageret i det her lokale demokrati, så er det vores ansvar, at det skal kommunikeres mere spiseligt,« siger Nicolai Busch Bæhrenz.



En af mærkesagerne, som han håber at kunne få de unge til at snakke med om, omhandler de unge selv:



»Folk de skrider, når de færdige med at læse her, og jeg vil gerne have, at de bliver i byen, for det er sjovt at være her, og det skal vi sørge for at tydeliggøre i Odense byråd,« mener den unge politiker.



Nicolai kommer dog ikke selv fra et hjem, hvor der blev snakket politik.



Og nu deler han så kondomer ud i byens gågade for at få de unge til at interessere sig for politik. Han er dog ikke høj i hatten omkring det kommende valg.



»De udløber først i 2026, så hvis jeg ikke kommer ind, så kan de bruges i næste kampagne også,« siger han og ler højt.