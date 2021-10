Vivian Anita Alexandru fra Aarhus er den kvinde, der i marts blev anholdt for på Facebook at have delt et billede af en brændende dukke.

Dukken var påklistret både statsminister Mette Frederiksens ansigt samt teksten 'hun må og skal aflives'.

Hun blev sigtet for at have truet statsministeren på livet, men sagen mod hende endte med at blive droppet.

Nu er Vivian Anita Alexandru igen i offentlighedens søgelys. Omdrejningspunktet er stadig politik, men denne gang med lidt andre fokuspunkter. Hun har nemlig et ønske om at træde ind i kommunalpolitik.

Derfor stiller hun op til det kommende kommunalvalg for Partiet Samfundssind, som hun selv har stiftet, med et håb om at komme i Aarhus Byråd, som først beskrevet af Lokalavisen Aarhus.

Ifølge hende har staten for meget magt over befolkningen, og politikerne lytter ikke til borgerne. Det vil hun gerne ændre på.

»Aarhus har det fint. Vi har ikke hungersnød, og vi har ikke voldsom kriminalitet. Men det, vi har, er et menneskesyn af, at man har behov for at kontrollere folk,« siger den 30-årige lærerstuderende til B.T.

Med sin politik har hun et ønske om at forsvare dem, der ikke kan forsvare sig selv. En af hendes mærkesager er at styrke indsatsen over for hjemløse i Aarhus Kommune.

»Jeg har hørt, at deres ønsker ikke er blevet mødt,« siger hun og forklarer, at hun vil tale med borgerne om, hvad de har brug for og dermed blive talerør for forskellige mennesker.

Da coronapandemien brød ud i 2020, støttede Vivian Anita Alexandru regeringens retningslinjer og restriktioner. Hun blandede sig i den offentlige debat og bad folk om at udvise samfundssind og følge restriktionerne - herunder at bære mundbind.

Men undervejs i sin kamp for at få folk til at passe på de svageste i samfundet, skiftede Vivian Anita Alexandru mening. Hun blev i stedet overbevist om, at regeringen havde for meget magt, og at restriktionerne var for voldsomme.

Det kulminerede, da politiet mente, at Vivian truede statsministeren på livet ved at dele billedet af den brændende Mette Frederiksen-dukke i en gruppe på Facebook, som hun er administrator på.

Derfor valgte politiet at anholde hende, og straffen kunne have lydt på 16 års fængsel på grund af de skærpede strafferammer for coronarelateret kriminalitet.

Den oplevelse har også påvirket hendes politiske ambitioner. Hun mener ikke, at aarhusianerne skal stole blindt på regeringen.

»Uanset hvordan man vender og drejer det, er det umoralsk at tvinge folk til ting. Jeg vil kæmpe for, at aarhusianerne ikke behøver være underlagt nationale regler.«

Partiet Samfundssind består af hende selv og næstformanden Jesper Birk. Det er hverken et rødt eller blåt parti, men et orange parti. Og de ønsker at starte en kærlighedsrevolution.

»Ingen kan være 100 procent enige med et parti, men det behøver vi heller ikke. Vi har et menneskesyn, som vi prøver at udvikle i samfundet gennem vores parti. Vi mener, at medmenneskelighed er vejen frem.«

Af andre mærkesager nævner Vivian Anita Alexandru ønsket om at legalisere cannabis i Aarhus, ligesom hun ønsker, at bilræs skal være lovligt på motorvejene omkring Aarhus, hvor man skal kunne køre lige så hurtigt som på motorvejene i Tyskland.

Vivian Anita Alexandru ved godt, at hendes deltagelse i den offentlige debat og politianmeldelsen i forbindelse med den brændende Mette Frederiksen-dukke kommer til at påvirke hendes politiske karriere.

Fortryder du, at du lagde det billede op på Facebook?

»Jeg kommer aldrig til at fortryde det. Jeg håber, aarhusianere kan se, at uanset hvor skør man mener, jeg er, eller hvor vanvittig en sølvpapirshat, de betragter mig som, så kan vi være enige om, at det at stå til 16 års fængsel for at dele et billede er fuldstændig uretfærdigt.«

Du har jo drastisk skiftet mening om politiske emner tidligere – hvordan kan vælgerne stole på, at du ikke gør det igen?

»Mine vælgere kan være sikre på, at jeg fordrer til medbestemmelse. Jeg søger efter sandheden, så hvis jeg ombestemmer mig, så gør folket det også, og så udvikler vi os sammen.«

»Jeg vil hellere stemme en politiker ind, der tør at omstille sig, end en politiker, der aldrig vil ændre sin mening.«

Hvis Vivian Anita Alexandru bliver valgt ind 16. november, så skal hun lige nå at færdiggøre sin bachelor på læreruddannelsen, men det første, hun vil kaste sig over, er de hjemløse i Aarhus.

Blandt andet ønsker hun at undgå, at Aarhus bliver en kontantløs by, for det går ifølge hende ud over de hjemløse.