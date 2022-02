Den 13. januar fyrede beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i København, Cecilia Lonning-Skovgaard, sin administrerende direktør, Line Nørbæk, uden overhovedet at lytte til de ansatte, der kort forinden havde sendt hende en advarsel.

For efter kommunalvalget skrev 2.000 ansatte i forvaltningen direkte til borgmesteren gennem deres tillidsrepræsentant for at bede om ro og gøre opmærksom på en presset forvaltning og sårbart arbejdsmiljø.

Det fremgår af notater, som Politiken er kommet i besiddelse af.

I brevet til borgmesteren står der blandt andet, at de ansatte i forvaltningen er 'sårede og skuffede efter en hård valgkamp og en debat i medierne, som var meget ødelæggende for vores omdømme og ikke mindst arbejdsmiljøet. Her bærer du, som vi ser det, et afgørende ansvar som borgmester'.

Men det ignorerede Cecilia Lonning-Skovgaard, og det kom derfor bag på tillidsmanden, da borgmesteren et par måneder senere fyrede direktøren.

»Det er en meget afholdt administrerende direktør, og vi har et sindssygt godt samarbejde med hende, så vi var lamslåede. Vi ønskede at kigge fremad efter valget og få samarbejdet til at fungere, men det punkterede fuldstændig med den fyring,« siger Kim Sørensen, der er fællestillidsrepræsentant i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, til Politiken.

Når de ansatte meddelte om, at de havde brug for ro og et forbedret arbejdsmiljø, kommer det af, at Berlingske op til kommunalvalget skrev kritiske historier om jobcentrene i Københavns Kommune, der ikke henviste ledige til arbejdspladser, der havde brug for arbejdskraft.

En praksis, som Cecilia Lonning-Skovgaard i efteråret kritiserede og derefter fyrede fagdirektøren, Marianne Sørensen, for. For nylig er det dog kommet frem, at borgmesteren udmærket kendte til jobcentrenes praksis.

Men da borgmesteren i starten af året også valgte at fyre den administrerende direktør, var det ikke ligefrem en forbedring af arbejdsmiljøet og stabiliteten i forvaltningen. Og i en redegørelse over forløbet fra 11. februar, som Politiken også har fået indsigt i, fastholder tillidsrepræsentanten kritikken af Cecilia Lonning-Skovgaard.

Ifølge Politiken har Cecilia Lonning-Skovgaard ikke ønsket at stille op til interview, men i et mailsvar skriver hun:

»Det er vigtigt for mig, at medarbejderne trives i deres arbejde, og derfor har vi netop igangsat en undersøgelse via Arbejdsmiljø København, som jeg ser frem til at få resultaterne af, så vi kan komme videre med at få skabt et godt arbejdsmiljø.«

Fyringen af den administrerende direktør Line Nørbæk blev startskuddet til et skandalekapløb af møgsager for borgmesteren.

Her er det blandt andet kommet frem, af flere ansatte i forvaltningen tæt på borgmesteren følte sig »mobbet« og »chikaneret« af selveste borgmesteren, de mener bruger »management by fear«.

Det samme viser sig i en indberetning fra en såkaldt whistleblower, der beskriver netop dette. Det har fået borgerrådgiveren, kommunens ombudsmand, til at igangsætte en undersøgelse af arbejdsmiljøet under borgmesteren.

Hvornår den er færdig, vides ikke.