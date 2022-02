Den københavnske borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard har været et hedt emne det sidste lange stykke tid, hvor den ene skandale har afløst den anden. I dag er ingen undtagelse.

Nu viser det sig nemlig, at Cecilie Lonning- Skovgaard har løjet overfor medierne under en kritisk dækning af jobcentrene i København. Det skriver DR.

Men for at forstå det, spoler vi lige tilbage til 14. oktober 2021. Her afdækkede Berlingske, hvordan jobcentrene i København lige præcis nul gange har henvist ledige til virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Det kendte beskæftigelses- og integrationsborgmesteren, Cecilia Lonning-Skovgaard, dog intet til, forsikrede hun.

Til DR har hun sagt, at hun først blev bekendt med det, da Berlingske skrev om det, og hun var både »chokeret«, »meget vred« og fandt det »fuldstændig uacceptabelt«.

Men det er ikke sandt. Cecilia Lonning-Skovgaard kendte udmærket til jobcentrenes manglende henvisninger. Det viser en række dokumenter, som DR nu er kommet i besiddelse af.

Det er blandt andet et dokument fra den 6. oktober, som Cecilia Lonning-Skovgaard skulle godkende, hvori det beskrives, at jobcentrene skal ændre praksis, så de fremover henviser til opslåede stillinger. Samt en aktindsigt om netop jobcentrenes henvisninger til Berlingske, som Cecilie Lonning-Skovgaard også godkendte.

»Derfor fremstår hendes udtalelser om, at hun ikke har været vidende om det her, og at det kommer som et stort chok for hende, som fuldstændig utroværdigt og i virkeligheden et udtryk for, at hun ikke holder sig til sandheden,« siger kommunalforsker Roger Buch.

Ifølge DR har Cecilia Lonning-Skovgaard ikke villet stille op til interview omkring sagen. Hun har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun ikke kommenterer på den konkrete sag, men tidligere skandaler der har ramt hende.

For denne løgn om uvidenhed er som sagt kun én af mange skandaler, der inden for kort tid har ramt borgmesteren.

I januar udsendte HK og DJØF et åbent brev, hvor 2.000 ansatte i borgmesterens forvaltning kritiserede hendes ledelsesstil, efter hun havde fyret en direktør i forvaltningen.

Efterfølgende afdækkede B.T., hvordan tidligere og nuværende ansatte helt tæt på borgmesteren mener, at hun »chikanerer«, »tyranniserer« og »mobber« de ansatte i forvaltningen.

»Nogle medarbejdere bruger et andet toilet, fordi de er bange for at møde hende på gangen. Man kan nærmest få det fysisk dårligt ved at deltage i et møde med hende, fordi stemningen er så anspændt. Det er management by fear,« fortæller en kilde til B.T.

Herefter kom det frem, at borgmesteren op til kommunalvalget havde brugt 93.000 kroner på at kigge sine ansatte efter i sømmene, fordi hun betvivlede deres håndtering af aktindsigter. Det på trods af, at borgmesterens egen forvaltningen allerede havde brugt 100.000 skattekroner på at underviser de selvsamme ansatte i præcis det samme.

Status er nu, at Københavns Kommunes borgerrådgiver har modtaget en såkaldt whistleblowerhenvendelse om borgmesteren, der beskriver netop det arbejdsmiljø, som B.T. tidligere har afdækket.

Derfor er hun nu i gang med at blive undersøgt.

Selv har Cecilia Lonning-Skovgaard ikke haft mange kommentar til skandalerne. Hun har dog fortalt, at hun vil søge professionel hjælp, men fastholder, at kritikken af hende er et karaktermord.