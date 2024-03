Da Frank Schmidt-Hansen forlod Hotel Skibelund Krat og De Konservatives hovedbestyrelsesmøde fredag aften, var han fortrøstningsfuld.

Derfor kom opringningen lørdag eftermiddag som et chok.

Her kunne partiets nu fungerende formand, Michael Ziegler, klokken 14.45 fortælle Frank Schmidt-Hansen, at hans gode ven gennem 20 år, K-formand Søren Pape Poulsen, var afgået ved døden. Det skriver TV Syd.

Som borgmester i Vejen Kommune var Frank Schmidt-Hansen selv til stede, da Søren Pape Poulsen midt under en tale ved partiets hovedbestyrelsesmøde lørdag eftermiddag pludselig faldt om.

Der blev lagt mange blomster foran Søren Pape Poulsens bopæl i Viborg efter den tragiske nyhed om K-formandens pludselige død. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Der blev lagt mange blomster foran Søren Pape Poulsens bopæl i Viborg efter den tragiske nyhed om K-formandens pludselige død. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Frank Schmidt-Hansen var rystet, men han og partifællerne regnede i førte omgang med, at Søren Pape Poulsen var blevet ramt af en stressreaktion eller måske en blodprop.

Virkeligheden var desværre en helt anden, og det ramte Frank Schmidt-Hansen hårdt, da han fik beskeden af Michael Ziegler.

»Jeg græd sgu. Det gjorde jeg. Og så tænkte jeg straks, om det kunne være undgået. Jeg begyndte at bebrejde mig selv, om der var nogle signaler, jeg havde overset,« siger Frank Schmidt-Hansen til TV Syd.

Efter at have talt med flere partifæller under mindehøjtideligheden på Christiansborg søndag kom Vejen-borgmesteren frem dog til, at hverken han eller andre tilstedeværende under hovedbestyrelsesmødet kunne have reddet Søren Pape Poulsens liv.

K-formanden døde lørdag klokken 13.13, 52 år gammel. I ti år havde Søren Pape Poulsen været Det Konservative Folkepartis formand.

Bisættelsen vil finde sted i Viborg Domkirke lørdag den 9. marts klokken 11.