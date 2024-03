Hovedbestyrelsesmedlem i De Konservative var til stede, da Søren Pape Poulsen blev ramt af hjerneblødning.

Det kom som et lyn fra en klar himmel, da Søren Pape Poulsen fik en blødning i hjernen ved et hovedbestyrelsesmøde i Vejen fredag.

Det fortæller hovedbestyrelsesmedlem i De Konservative Lars Bendix, der var til stede ved mødet.

- Søren var totalt i topform, som vi kender ham. Fuld af kampgejst som altid, og han var i gang med at præsentere gode, solide budskaber.

- Det kom som et lyn fra en klar himmel, siger Lars Bendix.

Søren Pape Poulsen blev efterfølgende kørt til Odense Universitetshospital. Han er afgået ved døden lørdag.

Lars Bendix siger, at det var en voldsom oplevelse, men at tingene foregik med stor respekt.

- Det blev håndteret på en værdig måde. Nogle tog sig af Søren, og vi andre fortrak os.

Lars Bendix vil huske den konservative formand som et ordentligt menneske.

- Anstændig, ordentlig, humoristisk, konservativ helt ind i knoglerne. Han kæmpede for vores parti. Det ville være komiske Ali at påstå, at der ikke også har været udfordringer. Men han havde gejsten og viljen. Det sagde han også i går, siger Lars Bendix.

Lars Bendix lagde fredag et billede op fra hovedbestyrelsesmødet på Facebook, hvor Søren Pape Poulsen kan ses.

- På arbejde i demokratiets tjeneste. Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks bedste parti, skriver Lars Bendix.

Søren Pape Poulsen har været formand for De Konservative siden 2014. Fra 2016 til 2019 var han justitsminister.

På De Konservatives hjemmeside har partiets generalsekretær, Søren Vandsø, skrevet en tekst om Søren Pape Poulsen, hvor han kalder ham et omsorgsfuldt menneske, der tænkte på andre først, og som elskede partiet.

Her nævner han også, at Pape var i gang med at levere politiske betragtninger, da han faldt om.

- Han faldt om midt i det, han havde viet sit liv til. Det politiske liv, der skulle skabe et bedre liv for os andre. Han var ved at orientere os om ældrepolitik og udenrigspolitiske betragtninger, og det sidste, han oplevede, var et stort bifald fra sine partifæller.

/ritzau/