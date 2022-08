Lyt til artiklen

Kvinden sidder i sofaen i luksusbutikken Louis Vuitton og smiler bredt til kameraet.

Ved sine fødder har hun også flere store poser fra Gucci.

Hun er på shoppetur i Dubai med sin mand, hvor de bor på det fire-stjernede Golden Tulip Hotel, viser billederne.

Penge virker tilsyneladende ikke til at være et problem. Men nu er politiet involveret og hendes bankkonti spærret.

Den sydafrikanske kvinde poserer på flere billeder med indkøbsposer fra dyre luksusmærker.

Det skyldes, at sydafrikanske Gomotsegang er omdrejningspunktet for en stor bedragerisag med et dansk offer.

Og nu strammes nettet omkring svindlerne.

Hen over det seneste år har Lone overført mere end 450.000 kroner til kvindens bankkonto i den tro, at det var til hendes forlovede.

Men Lones forlovede, franske Olivier Macron, er i virkeligheden en stjålen identitet, og bankkontoen tilhører Gomotsegang fra storbyen Pretoria i Sydafrika.

Lone er blevet forført af en kærlighedssvindler, som har taget alle hendes penge.

Det gik op for Lone for få måneder siden, hvor B.T. begyndte at undersøge hendes sag. Du kan læse hele historien HER.

Ved at følge pengesporet og bankoverførslerne har B.T. fundet frem til kvinden Gomotsegang, som har modtaget de 450.000 kroner.

Det viser bankoverførslerne sammenholdt med lokationen af den lokale bankfilial i Saulspoort Sydafrika, hvor kvinden bor tæt ved.

Nu er den sydafrikanske bank Capitec gået ind i sagen og har indefrosset Gomotsegangs konti, fortæller Lone.

»Det er ikke hævn. Jeg vil bare have dem stoppet, så det ikke sker for andre,« siger hun.

Lone har samtidig allieret sig med en advokat, og sagen er nu blevet overdraget til de lokale politimyndigheder og Interpol.

»Jeg synes, det er forsøget værd. Det er alligevel mange penge, jeg har mistet,« siger hun.

»Sagen er jo soleklar. De har al korrespondance og bevis for alle overførsler.«

Den sydafrikanske kvinde har også været i Dubai med sin mand og barn. Her gik turen også forbi luksusbutikker.

Af sagens dokumenter, som B.T. har indsigt i, fremgår det, at Gomotsegang også har hyret en advokat.

Det er ikke sikkert, at den sydafrikanske kvinde er den, som også har udgivet sig for at være Lones falske forlovede, Olivier Macron.

Men hun er den person, som har modtaget alle pengene på sin bankkonto.

Og det er her, at de mange billeder fra Gomotsegangs luksusrejser vækker opsigt.

Hun arbejder som negletekniker i et land, hvor gennemsnitslønnen ligger omkring 10.000 kroner om måneden.

Alligevel har Gomotsegang de seneste år været på flere store shoppeture i butikker som Versace, Gucci og Louis Vuitton.

Hos disse mærker koster en taske langt over en gennemsnitlig månedsløn i Sydafrika, men alligevel har kvinden flere store poser fra butikkerne.

Samtidig med, at hele Lones opsparing blev overført til Gomotsegangs konto, har kvinden også startet sin helt egen negleklinik.

Gomotsegangs forbindelse til svindlen blev også forstærket, da B.T. kontaktede hende om sagen.

Pudsigt nok skiftede Gomotsegang navn på Facebook, og kort efter begyndte Lone at modtage trusler fra sin falske forlovede.

Manden, som Lone har været forlovet med, er ikke den, han har udgivet sig for at være. De billeder, som bedrageren har sendt til hende, tilhører i virkeligheden amerikaneren Ray Higdon.

Han krævede, at Lone fik B.T. og banken til at stoppe med at undersøge sagen. Og han understregede det med trusler.

»Stop, hvad end du har gang i, inden for de næste 24 timer ... hvis du ikke gør det, vil alle dine nøgenfotos bliver delt over hele internettet og i Danmark.«

Du kan læse mere om svindlerens afpresning af Lone HER.

Det er nu mere end en måned siden, at Lone modtog truslerne fra sin falske forlovede.

»Jeg har ikke set noget af mig selv nogen steder,« siger Lone.

Økonomisk er hun stadig mærket af tabet. Lone har flere job på samme tid for at få økonomien til at hænge sammen.

Men til gengæld er hun trods svigt og bedrageri helet følelsesmæssigt.

»Jeg har fundet en ny kæreste. En god stabil dansker. Og han findes i virkeligheden,« siger Lone.

B.T. har forsøgt at kontakte Gomotsegang og hendes advokater, men de er ikke vendt tilbage.