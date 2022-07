Lyt til artiklen

»Stop, hvad end du har gang i, inden for de næste 24 timer...hvis du ikke gør det, vil alle dine nøgenfotos bliver delt over hele internettet og i Danmark.«

Panikken rammer Lone. Mailen er fra franske Olivier Macron, som hun mødte på danske Tinder og blev forlovet med.

Men for nylig har hun opdaget, at han er en bedrager. B.T. har undersøgt sagen og alle pile peger på, at en mand og kvinde fra Sydafrika står bag.

Blind af kærlighed har Lone overført 450.000 kroner til dem, fordi hun inderligt troede på, at Olivier Macron fandtes.

Nu har Lone besluttet at tage kampen op med kærlighedssvindlerne.

Du kan læse hele Lones historie HER og se B.T. konfrontere svindleren i videoen øverst i artiklen.

Lone har skrevet til den sydafrikanske bank, Capitec i Saulspoort, og anmeldt sagen i håb om at få sine penge tilbage.

Det er derfor, at personen bag den falske person Olivier Macron er rasende.

»Hvad har du gjort?...Du vil gerne starte en krig, ikke?« skriver han.

Olivier Macron truer med, at videregive intime videoer og fotos, som Lone har delt med ham i de otte måneder, hvor hun troede, at de var forlovede.

Samtidig har B.T. ringet til Olivier Macron og skrevet til kvinden, som ejer bankkontoen i Sydafrika, hvor pengene er overført til.

Olivier Macron nægter alt. Og den sydafrikanske kvinde har ændret sit navn på Facebook og blokeret både Lone og B.T.s journalist.

Manden, som Lone har været forlovet med, er ikke den, han har udgivet sig for at være. De billeder, som bedrageren har sendt til hende, tilhører i virkeligheden amerikaneren Ray Higdon. Vis mere Manden, som Lone har været forlovet med, er ikke den, han har udgivet sig for at være. De billeder, som bedrageren har sendt til hende, tilhører i virkeligheden amerikaneren Ray Higdon.

Lone er blandt mere end 600 danskere, som de seneste to et halvt år er blevet snydt af kærlighedssvindlere, viser nye tal fra politiet.

Derfor undersøger B.T. over en række artikler nu de udenlandske svindleres metoder og konfronterer dem.

I endnu en besked skriver Olivier Macron, at Lone skal annullere ansøgningen om at trække sine penge tilbage og holde B.T. væk fra ham.

Over flere beskeder afpresser Olivier Macron hende med trusler om at sende nøgenbilleder af hende til danske medier og pornohjemmesider.

Hvis Lone ikke stopper alt det, som hun har sat i gang for at stoppe ham, vil han hævne sig.

Indtil for nylig troede Lone, at de skulle på bryllupsrejse sammen, og Olivier Macron skrev kun lutter søde beskeder til hende.

Nu har tonen ændret sig drastisk.

Olivier Macron forsøger dog i et sidste forsøg også at manipulere med Lones følelser for at stoppe hende.

»Jeg kommer til Danmark i september. Jeg vil give dig nogle penge der...Jeg vil altid elske dig.«

Lone er opsat på at finde ud af, hvem der gemmer sig bag beskederne. Hvem er Olivier Macron? Men han nægter at svare.

»Jeg vil ikke fortælle dig mit rigtige navn, og jeg vil ikke sende dig mit foto,« svarer han.

Men med den besked afslører Olivier Macron, at det ikke er hans rigtige navn. Siden har han ikke skrevet mere.

Lone fortæller sin historie, fordi hun ønsker at hjælpe andre kvinder med at undgå at ende i samme situation.

Lone er et pseudonym, men B.T. kender hendes rigtige navn.

Hun har ønsket at skjule sin identitet, fordi hun ikke ønsker at hendes familie og arbejdsplads kender til bedragerisagen.