Hvad har Taliban, hvide tennissokker og Marinehjemmeværnets patruljeskibe med hinanden at gøre?

De har alle kastet nuværende forsvarsminister Trine Bramsen ud i politiske shitstorme.

Sommerens seneste sager med ministerens håndtering af evakueringen af Kabul og hendes meget valgkampsorienterede tur med Marinehjemmeværnets skib Luna har nu – med et solidt forspring – gjort hende til den absolut mest upopulære minister i Mette Frederiksens rent socialdemokratiske regering.

50 procent af danskerne har Trine Bramsen med på deres personlige top-3 over dårlige ministre, viser en Megafon-måling foretaget for TV 2.

Og en måling fra YouGov for B.T. viser, at hvor 29 procent af danskerne mente, at Bramsen klarede sig 'dårligt' eller 'meget dårligt' før sommerferien, så er tallet røget op på hele 55 procent nu i september.

Midt i alt dette morads har mange positive ting at sige om hende. Politikere og ordførere fra alle sider af Folketinget respekterer Trine Bramsen for hendes vældige ihærdighed og flid.

»Hun er enormt arbejdsom og pligtopfyldende. Det tror jeg slet ikke, at nogen vil betvivle,« siger Dansk Folkepartis Peter Kofod Poulsen, medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti og tidligere retsordførerkollega med Trine Bramsen.

»Jeg bestræbte mig på at være til alle møderne selv og konstaterede, at Trine også var der. Hun dukkede altid op. Tidligt om morgenen eller sent om aftenen. Hun var også inde i sagerne og sit ordførerskab,« siger han.

Nogenlunde det samme lyder fra Enhedslistens Rune Lund, der også var retsordfører samtidig med Trine Bramsen.

Forsvarsminister Trine Bramsen beskrives af både politiske venner og modstandere som en meget flittig og omsorgsfuld person. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen beskrives af både politiske venner og modstandere som en meget flittig og omsorgsfuld person. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Hun går op i sit arbejde med liv og sjæl. Hun er meget hårdtarbejdende,« siger han.

»Jeg har også altid oplevet hende som et varmt og omsorgsfuldt menneske,« siger han.

Budskaberne går igen fra flere andre politikere på begge fløje. Også Venstres Preben Bang Henriksen.

»Hun er en utrolig venlig person og en utrolig flittig person,« siger Venstres mangeårige retsordfører.

Hun har svært ved at se egne fejl og tage kritik til sig Politiker i blå blok

Men så begynder også en kritik, som tegner et billede af en minister, der ikke ser eller accepterer sine egne fejl.

»Hun kan være meget påståelig,« siger en ordfører fra blå blok om Trine Bramsen.

»Det er et problem for hende. Hun har svært ved at se egne fejl og tage kritik til sig,« siger ordføreren og fortsætter:

»Hun kom jo i problemer, da hun insisterede på at kalde forsvarschefen for en styrelseschef. Det skabte enorme problemer, og hun kunne bare have bakket en lille smule på det – så var alt godt. Men det kan hun ikke,« siger ordføreren.

Forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S), som er partiets nye borgmesterkandidat på Ærø til kommunalvalget til november. De står foran Socialdemokratiets campingvogn, 'Røde Grethe', på Ærø. Billedet er taget søndag den 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen blev fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Foto: Privat foto, Socialdemokratiet på Ærø Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S), som er partiets nye borgmesterkandidat på Ærø til kommunalvalget til november. De står foran Socialdemokratiets campingvogn, 'Røde Grethe', på Ærø. Billedet er taget søndag den 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen blev fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Foto: Privat foto, Socialdemokratiet på Ærø

Sagen om 'styrelseschefen' har skabt fjender for Trine Bramsen i Forsvaret, som hun som bekendt er øverste chef for.

»Trine Bramsen er meget upopulær. Jeg kender ikke en eneste i Forsvaret, der forsvarer hende,« siger Peter Ernstved Rasmussen, der i sit arbejde som redaktør på forsvarsmediet OLFI jævnligt taler med ansatte i Forsvaret.

Han peger på en række episoder, der har medvirket til en stigende utilfredshed.

»I begyndelsen fik hun lidt medvind, da hun slog hårdt ned på svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Men det viste sig hurtigt, at hun havde afsat den forkerte chef i form af koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, der ikke havde gjort noget forkert,« siger han og fortsætter:

Det er alarmerende for Trine Bramsen, at hun nu rammer bunden som mest upopulære minister, mener Søs Marie Serup. Foto: Emil Helms Vis mere Det er alarmerende for Trine Bramsen, at hun nu rammer bunden som mest upopulære minister, mener Søs Marie Serup. Foto: Emil Helms

»Alle vidste, at Pugholm stod til at blive den næste forsvarschef, men Trine Bramsen smadrede hans karriere for selv at virke handlekraftig. I stedet udpegede hun til manges overraskelse Flemming Lentfer som ny forsvarschef,« forklarer Peter Ernstved Rasmussen og tilføjer:

»Generelt bliver Bramsen opfattet som en, der ikke sætter sig ind i tingene, men som alligevel altid vil tage æren. Som en minister, som forlader et arrangement, lige så snart der er taget det billede, hun skal bruge til sine profiler på de sociale medier.«

Den påståelige side af Trine Bramsen viste sig for år tilbage, da Bramsen indtog det ellers ret anonyme hverv som it-ordfører.

Under en høring om et lovforslag om elektroniske valg forklarede ph.d. og formand for IT-Politisk Forening Niels Elgaard Larsen, at man ikke kunne sikre datasikkerhed og stemmehemmelighed ved elektroniske afstemninger.

Men Bramsen – som er økonom – stillede sig herefter på talerstolen og korreksede med navns nævnelse Niels Elgaard Larsen. Man kan sagtens sikre anonymiteten, forklarede hun, hvilket angiveligt fik tilstedeværende fagfolk til at grine af hende.

Nogle måneder senere skrev hun en klumme i mediet Version 2, hvor hun på vegne af danske singlekvinder rettede en hård kritik mod mandlige danske it-personer. De var simpelthen for uattraktive, mente Bramsen. Hun skrev:

»Her sidder Danmarks fremtid bag skærmen iført tennissokker og gør dermed alt, hvad der overhovedet kan gøres, for at undgå kvindekontakt. Det undrer mig hvorfor. Er det mon med vilje, at computermænd ofte gør alt, hvad de kan, for at være så lidt attraktive som overhovedet muligt? Er det noget, man lærer på uddannelsen?«

Klummen kastede Trine Bramsen ud i et større slagsmål, og kort tid efter blev hun gjort til retsordfører i stedet for it-ordfører. Det er afgjort en politisk forfremmelse, men kan også tolkes som et signal om, at hun ikke længere kunne tages alvorligt på den post.

Venstre og De Konservative har indkaldt Trine Bramsen til et nyt samråd om ministerens besøg på Ærø 15. august, mens Taliban indtog Kabul.

Hun er også indkaldt til samråd om sin rolle i sagen om Forsvarsakademiets Peter Viggo Jakobsen, som angiveligt har været under pres fra ministeriet i forbindelse med sine udtalelser i medierne.

Trine Bramsen ønsker ikke at udtale sig til denne artikel.