I februar påstod Frederik Vad Nielsen, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, at der ikke kommer nogen regning efter coronakrisen. Heller ikke selvom der blev udbetalt milliarder i coronastøtte, og regeringen nedlagde et helt erhverv.

Denne torsdag formiddag – hvor det nu står danskerne klart, at det offentlige overskud på knap 90 milliarder kroner er forsvundet, og at bruttonationalproduktet er skrumpet med cirka 250 milliarder – så tweetede Frederik Vad Nielsen lidt overraskende ud om det samme igen.

Og han fastholder over for B.T., at der ingen regning er for corona.

Frederik Vad Nielsen, hvad mener du med, at der ikke er nogen regning for coronakrisen?

Da jeg sagde "ingen regning til staten fra coronakrisen" blev der grinet. Men hov! I går kom det frem at underskuddet på off. finanser blev 97 procent mindre end forventet. Og cheføkonomen i Danske Bank sagde, at der ikke ligger en regning og venter statskassen. #dkpol #dkoeko https://t.co/I39IT4iAdt — Frederik Vad Nielsen (@Frede_Vad) September 23, 2021

»Der er jo en menneskelig regning, og der er en økonomisk regning for virksomheder og privatpersoner – men det, jeg sagde, som der blev grinet rigtigt meget af, var, at der ikke var en regning til staten. For hvis man holder hånden under økonomien og fører en socialdemokratisk krisepolitik, så vil man gøre samfundet rigere,« siger Frederik Vad Nielsen og fortsætter:

»Alt det, Rasmus Jarlov og de andre sagde om, at man endte i gældshelvede og så videre, har været en stor fed … forkert påstand.«

Men alle er enige om, at vi har klaret os bedre end ventet – men hvordan kan man sige, at vi ikke har sendt en regning videre?

»Vi har da sendt en menneskelig regning videre …«

Frederik Vad Nielsen fra Socialdemokratiet - her i selskab med Mette Frederiksen - siger, at der ikke er en regning for coronakrisen og henviser til Danske Banks cheføkonom Las Olsen, som ellers siger det stik modsatte. Foto: Henning Bagger Vis mere Frederik Vad Nielsen fra Socialdemokratiet - her i selskab med Mette Frederiksen - siger, at der ikke er en regning for coronakrisen og henviser til Danske Banks cheføkonom Las Olsen, som ellers siger det stik modsatte. Foto: Henning Bagger

Hvad vil det sige?

»Jamen, det er flere ting. Psykiatrien er ved at blive blæst bagover af unge, der har det skidt. Flere selvstændige frisører og tatovører har måttet skubbe en stor momsregning foran sig. Der er folk, der gået nedenom og hjem med deres forretning. Så i mange private økonomier har der været en regning.«

»Men vi skubber ikke en stor statslig regning videre. Der kom ikke nogen regning, fordi staten brugte en masse penge på at holde gang i hjulene.«

Men hvad med de penge, som vi mangler at udbetale til minkavlerne? Det er vel en regning..?

Der er ikke nogen statslig regning for krisen. Punktum Frederik Vad Nielsen, formand i DSU

»Men det har ikke noget at gøre med krisepolitikken …«

.. men er det en regning eller ej? Du sagde direkte i 'Debatten', at der er ingen regning. Så sagde du også noget med, at der ikke var en tilbagebetalingsdato på en faktura …?

»De der 20 milliarder er jo ikke en regning på krisepolitikken. Det er en regning for sundhedspolitikken, fordi man måtte nedlægge et erhverv af sundhedsmæssige årsager. Så det har ikke noget med krisepolitikken at gøre. Der er ikke nogen statslig regning for krisen. Punktum.«

Okay … vi brugte jo også mange penge på at holde skolebørnene hjemme. Det gav vel en regning?

Tror du, at der har været en økonomisk regning for coronakrisen?

»Ja, men det er jo en menneskelig regning …«

Det kostede en milliard om ugen?

»Ja, men samtidig gjorde man jo noget andet. Man holdt gang i hjulene, sørgede for, at mennesker kunne gå på arbejde, og man sørgede for, at industrien kørte. Det var jo med til at sikre, at vi ikke gik direkte rabundus som samfund. Jeg må bare sige, at højrefløjen har tabt big time i det her show om krisepolitikken.«

Vi udbetalte også mange milliarder i coronastøtte. Mange har ikke fået deres penge endnu?

»Jamen, alt det der er helt rigtigt …«

Nå …

»... og der er nogle menneskelige omkostninger og nogle privatøkonomiske omkostninger, men det at staten optog lån for at sætte gang i hjulene, det har været en god forretning for kommende generationer.«

Ud over dig, hvem er det så, der siger, at vi ikke har fået en regning?

Det var i Debatten hos Clement Kjersgaard, at Frederik Vad Nielsen første gang påstod, at der »ikke kom nogen regning« efter coronakrisen. Han har ikke skiftet holdning. Vis mere Det var i Debatten hos Clement Kjersgaard, at Frederik Vad Nielsen første gang påstod, at der »ikke kom nogen regning« efter coronakrisen. Han har ikke skiftet holdning.

»Danmarks Statistik. De siger, at vi har et minus på fire milliarder og 97 procent mindre underskud end forventet. Og Danske Banks cheføkonom (Las Olsen, red.) siger selv i den artikel, som jeg linker til, at der ikke ligger en stor regning og venter.«

Så hvis jeg ringer til ham, så siger han, at der ikke har været en regning?

»Ja, hvis han står ved det citat, som han gav i går. Så vil han sige, at der ikke ligger en regning og venter.«

Jeg har faktisk ringet til ham for lidt siden …

Vi bliver rigere hver eneste dag Frederik Vad Nielsen, formand i DSU

»Ja…?«

Han siger til citat »der har absolut været en regning. Det danske bruttonationalprodukt er 250 milliarder kroner mindre på grund af coronakrisen. Det er et reelt tab. Det offentlige overskud fra 2019, der var på cirka 90 milliarder, det er forsvundet«. Så vil jeg gerne spørge, om der er en regning eller ej?

»Der er IKKE en regning, og i år kommer vi til at have den største vækst i 15 år. Den krisepolitik, vi førte under krisen, kommer til at betyde, at vi i de kommende år står over for en vækst og en mangel på arbejdskraft, der er så stor, at økonomien ikke tager skade af de coronaredningspakker, som vi lavede under krisen.«

Men..

»Selvfølgelig var coronakriseåret helt fucked, men regningen kommer ikke, fordi vi er tilbage, vi skaber velstand, og vi bliver rigere hver eneste dag.«

Bare til sidst. Var der en regning? Ja eller nej?

»Der er IKKE en regning til staten.«