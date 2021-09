Egentlig skal de cirka 250 udviste og afviste udlændinge på Udrejsecenter Kærshovedgård sidde og trille tommelfingre på centret, indtil de kan sendes ud af Danmark.

Men det står efterhånden klart, at de laver meget andet end at trille tommelfingre.

Torsdag sad to udlændinge fra Kærshovedgård sammen med en tredje person i retten i Frederiksberg. Sigtet for et yderst groft hjemmerøveri midt på Nørrebro i København – næsten 300 kilometer fra Kærshovedgård.

Der er navneforbud i sagen. Men ifølge retsreferatet trængte de tre udlændinge ind i en lejlighed på Nørrebro tirsdag eftermiddag i denne uge.

Her råbte de – ifølge sigtelsen – noget i stil med: 'Åbn døren, eller der kommer kugler gennem døren', hvorefter de brækkede terrassedøren op og tiltvang sig adgang til lejligheden.

Her rev gerningsmændene de to beboere ud af badeværelset og udsatte dem for 'legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter', fremgår det af retsreferatet.

I alt slap de to beboere fra Kærshovedgård og den tredje person af sted med 2.200 kroner

Forbrydelsen blev af dommeren i retten på Frederikberg vurderet til at være så grov, at de tre blev varetægtfængslet i fire uger.

The front entrance is seen at Kaershovedgaard, a former prison and now a departure centre for rejected asylum seekers, in Jutland, Denmark, March 25, 2019. Foto: ANDREW KELLY

B.T. har flere gange beskrevet, hvordan kriminaliteten på Kærshovedgård fortsætter for fuld skrue.

Senest er der rejst 68 sigtelser mod personer fra Kærshovedgård alene fra 25. maj til 30. august. Bunken af sigtelser tæller blandt andet vold, narkohandel og trusler.

Beboerne på Kærshovedgård er ikke indespærret, men har opholds- og meldepligt. Det betyder, at de skal melde ind- og udgang, ligesom de skal overnatte på centret.

Opholdspligten er dog blevet brudt utallige gange, og B.T. har blandt andet afdækket, hvordan nogle beboere snyder kontrollen ved at lave huller i hegnet.

Beboere på Kærshovedgård - iført masker - har flere gange brugt naboejendommen som passage til en nærlæggende skov, hvor ingen ved, hvad de foretager sig. Personerne på billedet er beboere på Kærshovedgård, men er ikke de sigtede i retssagen på Frederiksberg. Foto: privatfoto

Naboerne i den lille by Bording er heller ikke trygge ved situationen og kræver derfor, at staten blandt andet betaler for vagter, alarmer og overvågning for at skabe tryghed tæt på Kærshovedgård.

S-regeringen har i over fire måneder lovet at sende hjælp til naboerne til Kærshovedgård, men indtil videre er der intet sket.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye forsikrer dog, at hjælpen er lige på trapperne.

»Næste skridt bliver at række lokalsamfundet en hjælpende hånd. Det arbejder vi på i regeringen og planlægger at præsentere vores tiltag inden alt for længe,« sagde han til B.T. i forrige uge.