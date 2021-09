Jørn Jespersen har ventet. Og ventet. Og ventet. Lige siden tirsdag morgen kl. 09.02.

»Det er jo helt grin. Man er jo bundet af det, og man bliver jo hele tiden nødt til at holde lidt øje med køen,« lyder det fra ham.

Han er en af de tusindvis af danskere, der i nu flere dage har forsøgt at søge om tilskud via Bygningspuljen, der har været ramt af massive tekniske problemer. Derfor er kun en lille del af de i alt 340 millioner kroner, der skal bruges på energivenlige boligforbedringer, indtil videre røget.

Både tirsdag og onsdag har der været lange nedbrud, hvilket har betydet, at den digitale kø, hvor ansøgerne altså siden tirsdag morgen har fået tildelt en plads, længe har stået helt stille.

2,5 milliarder kroner gives bort Der er afsat i alt cirka 2,5 milliarder kroner i Bygningspuljen, der skal uddeles i årene 2020-2026. Der har indtil videre været tre ansøgningsrunder: 15. oktober 2020 åbnede første runde, og der gik fire dage, indtil de 245 millioner kroner i puljen var væk.

åbnede første runde, og der gik fire dage, indtil de 245 millioner kroner i puljen var væk. 7. april 2021 forsvandt alle 250 millioner inden dagen var omme i forbindelse med anden runde.

forsvandt alle 250 millioner inden dagen var omme i forbindelse med anden runde. 28. september 2021 åbnede så tredje runde, hvor der er 340 millioner til rådighed. Her blev der ansøgt for kun 80 millioner på førstedagen på grund af de tekniske udfordringer, der altså også på anden- og tredjedagen har drillet.

Jørn Jespersen – der også forgæves forsøgte at komme igennem i foråret, da den forrige ansøgningsrunde også udløste vrede og frustrerede borgere – håber ellers på at kunne få et tilskud i omegnen af 33.000 kroner til udskifte oliefyret i sommerhuset ved Hørve til jordvarme.

Torsdag formiddag er han tæt på ikke at gide mere ventetid.

»Det vil lune lidt, hvis man kunne få lidt tilskud, men jeg har ikke den store tiltro til det mere. Jeg tror, at det ender med, at vi laver projektet og betaler alle de 120.000 kroner selv. Jeg tror ikke engang, at jeg vil forsøge mig, hvis der kommer en runde mere,« siger han, der torsdag morgen havde cirka 9.000 ansøgere foran sige i køen:

»Vi har et projekt klar lige til at rulle ud. Hvis de gerne vil have lavet den her grønne omstilling, så burde det da være nemmere for folk at bruge de løsninger og tilbudsmuligheder, der er.«

Torsdag er køsystemet kommet i gang igen kl. 9.40, efter at det indtil videre er lykkedes at få fikset de problemer, der spolerede stort set hele onsdagens ansøgningsproces og gjorde, at der kun kortvarigt var åbent om morgenen og om aftenen.

Her oplyste Energistyrelsen til B.T., at der var flere tekniske udfordringer med både NemID-login og kapaciteten på serverne til at klare presset fra de mange tusinde ansøgere.

Torsdag oplyser Energistyrelsen, at man onsdag lukkede ned før tid »for ikke at overbelaste det bagvedliggende administrative system, så de personer, der allerede var kommet igennem til ansøgningsportalen, kunne oprette ansøgninger.«

Det lyder videre, at man lige siden har kæmpet for at få styr på problemerne.

»Vores systemleverandør og driftspartner har i nat og her til morgen (torsdag, red.) arbejdet på at løse de tekniske udfordringer med ansøgningssystemet og har foretaget tests af fejlretningen. Kl. 9.40 her til morgen blev køsystemet åbnet igen, og vi kan se at de første ansøgninger nu er indsendt,« lyder det fra pressechef Ture Falbe-Hansen fra Energistyrelsen:

»Vores leverandører lukker et begrænset antal ansøgere ind ad gangen af hensyn til ansøgningssystemets stabilitet. Skulle vi igen opleve en overbelastning af ansøgningssystemet, vil vores leverandører lukke for adgangen til systemet, og afviklingen af køen vil dermed blive sat på pause.«

Fra tirsdag morgen til torsdag formiddag er 4.589 ansøgninger kommet igennem systemet, og det samlede ansøgte beløb er 105,8 millioner kroner ud af de 340 millioner kroner, der er til rådighed i denne omgang,

Til sammenligning forsvandt 250 millioner kroner på kun 12-13 timer i forbindelse med forrige runde, hvor der ikke var tekniske problemer.