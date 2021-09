Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye er havnet i et morads af møgsager, og det kan gøre varig skade på hans politiske liv, forklarer flere politiske kommentatorer.

Senest viser det sig, at en af de tre mødre, som regeringen lovede at hente til Danmark fra de syriske lejre, har dobbelt statsborgerskab. En helt essentiel oplysning, som Udlændingeministeriet simpelthen har overset.

»Integrationsministeriet slider på en minister. Det er som en tur i en tørretumbler, hvor der er sandpapir på siderne. Men når det er sagt, så er det nogle opsigtsvækkende sager, som der har været,« forklarer politisk kommentator Søs Marie Serup.

De opsigtsvækkende sager, som Søs Marie Serup nævner, er flere. B.T. har blandt andet afdækket, hvordan de danske myndigheder har tvangsudsendt flere afghanere til Afghanistan, selvom landet reelt var ved at falde til Taliban.



En anden sag, hvor Tesfaye har lidt politisk nederlag, er sagen om udrejsecenteret på Langeland, som efter massive protester og intens mediedækning ikke blev til noget alligevel. Socialdemokraterne var ellers gået til valg på at flytte de kriminelle beboere fra det nuværende Kærshovedgård.

»Den største skramme, som han har fået er den med centeret på Langeland. Det var en gedigen maveplasker. Den slags sager må man ikke have for mange af som minister,« siger politisk kommentator Jarl Cordua og fortsætter:

»Det var en sag, som vidnede om politisk impotens hos både ham og regeringen.«

Søs Marie Serup er enig.

»Det blev heller ikke bedre af, at de personer som bor i området omkring Kærshovedgård, lever under urimelige forhold. Det er et politisk svigt, som oppositionen kan løfte op til et løftebrud,« siger hun.

B.T. kunne i sidste uge afsløre, at de udviste udlændinge på Kærshovedgård har fortsat deres hærgen med tyverier, narkohandel og vold for fuld udblæsning, siden Mattias Tesfaye aflyste planerne om at flytte dem til Langeland.

De to kommentatorer forklarer, at Mattias Tesfaye ellers har været en af Socialdemokratiets bærende søjler på udlændingeområdet.

»En stor del af Socialdemokratiets troværdighed i udlændingepolitikken er bygget op om Tesfaye. Han har en høj stjerne hos de socialdemokratiske vælgere, som går meget op i det her. Den helt store afstraffelse af ham er udeblevet. Vi er nok heller ikke helt der endnu, men det er ikke til at sige, hvornår der kan komme digebrud,« siger Jarl Cordua.

Søs Marie Serup mener dog, at Mattias Tesfaye har overskud på kontoen hos de socialdemokratiske vælgere.

»Han virker ægte og kan både fremstå god som en 'strammer', men også vise et menneskeligt ansigt. Men det bliver sværere for ham, hvis han fortsætter med at skulle bruge af det overskud, han har hos vælgerne,« siger Serup.

Venstre har ikke mange rosende ord til over for Mattias Tesfaye efter den seneste sag om, at en af de syriske mødre – som Venstre i øvrigt helst så forblive i Syrien permanent – har et dobbelt statsborgerskab.

»Ministeren har set bedre dage. Udlændingepolitikken er en blanding af zigzagkurs og kovendinger,« siger Venstres indfødsretsordfører, Morten Dahlin.

Han nævner S-regeringens kovending i sagen om de syriske børn og mødre, hvor regeringen først nægtede at hente dem til Danmark.

Dahlin peger også på sagen om Kærshovedgård, hvor S-regeringen ifølge Venstre-ordføreren er løbet fra sit løfte om at hjælpe naboerne til de udviste udlændinge.

Men står Mattias Tesfaye ikke med en gordisk knude i forhold til de udviste udlændinge? De stopper jo heller ikke med kriminaliteten, bare fordi det bliver flyttet til en øde ø, som I vil?

»Der er ingen perfekte løsninger her. Men man behøver jo ikke at vælge den dårligste løsning, som Mattias Tesfaye gør. Han lader udlændingene blive på Kærshovedgård, og så nøler han med hjælpen til de hårdt prøvede naboer,« siger Morten Dahlin.

Mattias Tesfaye har udtalt til B.T., at S-regeringen barsler med en løsning til de utrygge naboer til Kærshovedgård.