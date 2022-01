Veganerpartiet har kæmpet sig på stemmesedlen ved næste folketingsvalg. Men lige nu er veganerne ved at ødelægge sig selv indefra i et blodigt magtopgør.

For godt to uger siden blev partistifteren Henrik Vindfeldt smidt ud af partiet, fordi han ifølge ledelsen gentagne gange har udvist 'nedværdigende adfærd' og fremsat 'falske anklager' mod partifæller.

Desuden skulle han have talt grimt og skabt dårligt arbejdsmiljø i Veganerpartiet. Noget, som Henrik Vindfeldt selv afviser.

Men nu vil en del af Veganerpartiet vælte hele landsledelsen og annullere eksklusionen af partstifteren.

Det fremgår af en indkaldelse til et ekstraordinært landsmøde, som B.T. er i besiddelse af.

Her er de øverste punkter på dagsordenen netop at få Henrik Vindfeldt tilbage i partiet og afsat hele ledelsen.

Ifølge Veganerpartiets politiske ordfører, Michael Monberg, er det intern uenighed om eksklusionen af Henrik Vindfeldt, som har ført til den kaotiske situation.

»Der er nogle, som mener, vi ikke skulle have ekskluderet Henrik. Derfor har de kaldt til ekstraordinært landsmøde, og det er jo deres ret. Vi er et demokratisk parti,« siger han.

Partileder Henrik Vindfeldt under Veganerpartiets pressemøde i forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads mandag den 28. september 2020.. Veganerpartiet vil i løbet af de kommende måneder udrulle et partiprogram. Partiets dagsorden har været emner som dyrevelfærd og et bæredygtigt landbrug. Det skriver Ritzau, mandag den 28. september 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Det tyder på en dyb splittelse i Veganerpartiet?

»Nej, jeg tror nærmere, det er et udtryk for, at alle ikke er enige om, hvilken retning partiet skal i.«

Men ville det ikke være en bombe under partiet, hvis hele landsledelsen bliver væltet?

»Ja, det kan du sige. Men nu må vi se, hvad der sker. Og hvis landsledelsen bliver væltet, så skal der jo vælges en ny.«

Når du nu mærker et internt oprør, mener du så stadig, at det var den rigtige beslutning af ekskludere Henrik Vindfeldt?

»Ja, landsledelsen står fuldt på mål for beslutningen. Som jeg forklarede dengang, så handler det om, at tonen og arbejdsmiljøet i partiet skal fungere. Og det levede Henrik ikke op til,« siger Michael Monberg.

Henrik Vindfeldt fortæller, at han selv kommer til at deltage på landsmødet, selv om han er smidt ud af partiet. Det har nemlig været et krav fra oprørerne i partiet, at han får lov at fortælle sin side af sagen, før der stemmes.

»Jeg forstår godt, at partiets medlemmer er utilfredse med den måde, som landsledelsen har opført sig på. Mest af alt fordi jeg aldrig er blevet hørt i sagen, men bare er blevet ekskluderet uden videre,« siger Henrik Vindfeldt.

Magtkampene har længe hærget Veganerpartiet. Allerede sidste forår forsøgte medlemmer af landsledelsen af smide Henrik Vindfeldt på porten og fik ham også væltet som partileder i juni.

Det ekstraordinære landsmøde bliver afholdt søndag 6. februar i Høje Taastrup.