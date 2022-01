DF-toppen giver sig selv en kæmpe lønnedgang efter en ulmende utilfredshed i baglandet.

Siden Morten Messerschmidt blev formand i søndags, er der strømmet over 2.500 nye medlemmer til Dansk Folkeparti.

Men fordi DF har gjort det gratis at melde sig ind resten af året, får lokalforeningerne ikke en krone i kassen for de nye medlemmer.

Derfor har formand Morten Messerschmidt, gruppeformand Peter Skaarup og næstformanden nu halveret det lukrative honorar, som de får fra partiet.

Det frigør ikke mindre end 390.000 kroner om året til de pressede lokalforeninger, som i forvejen er ramt på pengekassen.

»Fordi vi gik så meget tilbage ved kommunalvalget, mister lokalforeningerne en masse tilskud fra kommunen. Så når der kommer over 2.500 nye medlemmer på få dage, er de lidt utilfredse over, at der heller ikke her følger penge med,« siger DF's partisekretær Steen Thomsen.

Partisekretæren er blevet kontaktet af flere utilfredse lokalformænd, og derfor har partiets hovedbestyrelse nu godkendt, at Messerschmidt og co. skal aflevere næsten 400.000 kroner af deres løn til baglandet.

»Vi havde ikke turdet tro på den kæmpe medlemstilslutning efter det kaotiske forløb, vi har været igennem. Og det skal ikke være en hovedpine for lokalforeningerne. Derfor tager vi nu pengene for formandshonorarerne,« siger Steen Thomsen.

Morten Messerschmidt ankommer til Dansk Folkepartis første møde i folketingsgruppen efter formandsvalget på Christiansborg i København, tirsdag den 25. januar 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Morten Messerschmidt ankommer til Dansk Folkepartis første møde i folketingsgruppen efter formandsvalget på Christiansborg i København, tirsdag den 25. januar 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Ud over en folketingsløn på 64.033 kroner får Morten Messerschmidt 30.000 kroner om måneden af Dansk Folkeparti, Peter Skaarup får 20.000 kroner, og den politiske næstformand, som lige nu er ubesat, får 15.000 kroner om måneden.

Det er den partiløn, som nu bliver halveret.

Morten Messerschmidt skal – efter måneders intern krig – forsøge at samle stumperne af Dansk Folkeparti til et parti, der går i samme retning.

Første skridt er at skabe ro i folketingsgruppen og udpege en ny ledelse. Og sideløbende skal han række ud til de dele af baglandet, som pegede på Martin Henriksen eller Merete Dea Larsen som partiformand.

Når DF's hovedbestyrelse mødes i februar, tager den stilling til, om man skal fortsætte med et års gratis medlemskab, eller om nye DF'ere skal have tegnebogen op af lommen.