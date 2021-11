Valgbestyrelsen i Region Hovedstaden har besluttet, at der skal foretages en ny fintælling af stemmerne hos Radikale Venstre.

Det skyldes en stemmelighed mellem to kandidater, der står til at få den sidste af partiets fem mandater. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Viser det sig efter fintællingen, at det stadig er uafgjort mellem de to kandidater, afgøres det via lodtrækning, hvem der får pladsen i regionsrådet.

Regionsvalgsbestyrelsen mødes igen fredag eftermiddag, for at godkende regionalvalget i Region Hovedstaden.

Fintællingen påvirker ikke den konstitueringsaftale, der blev indgået mellem partierne onsdag morgen.

Ved regionsvalget er valgets store stemmeslugere Det Konservative Folkeparti, der går frem med fem mandater i forhold til valget i 2017. Socialdemokratiet går tilbage med fire mandater.

Nye Borgerlige kommer med et mandat ind som et nyt parti, mens Liberal Alliance og Alternativet mister deres plads i regionsrådet.

I alt stemte 952.637 borgere i Region Hovedstaden til regionalvalget, og det svarer til 64,5 procent af de stemmeberettigede. Det er en tilbagegang på tre procent i forhold til valget i 2017.