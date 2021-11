»Det passer ikke. Lilleholt lyver.«

Sådan lyder beskeden fra Søren Windell (K), da B.T. taler med ham onsdag aften.

Beskyldningen om at Venstres spidskandidat i Odense, Christoffer Lilleholt skulle lyve kommer efter, at venstremanden onsdag gav et inteview til TV2 Fyn.

»Vi gik vælgerne i møde med et håb og en kamp for at skabe en borgerlig borgmester. Og det kunne så ikke lade sig gøre, da der er flere borgerlige partier, der har valgt at bakke op om Socialdemokratiet,« forklarede Christoffer Lilleholt i et interview med TV2 Fyn.

Det er den kommentar, der nu får Søren Windell til at reagere. Ifølge ham var det på intet tidspunkt i forhandlingerne af konstitueringsaftalen muligt at sikre en borgerlig borgmester.

»Enhedslisten og Venstre var netop enige om, at de pegede på hver deres borgmester. Med den aftale accepterede Venstre, at der bliver oprettet to nye forvaltninger. Det er meget umoden opførsel af Christoffer Lilleholt,« skriver Søren Windell i et oplsag på Facebook.

»Han forsøger at tage Enhedslisten til indtægt for, at de ville støtte en borgerlig borgmester. Dét har jeg aldrig hørt Enhedslisten sige, og det ligner ingenting, at Lilleholt lyver på TV,« tilføjer han.

I opslaget kritiserer Søren Windell desuden Christoffer Lilleholt for at udeblive fra møder og for ikke at tage sin telefon under forhandlingerne.

»Det er meget sjældent, at jeg reagerer sådan her. Men når politikere på rådmandsniveau opfører sig som om, at de stadig befinder sig i Venstres Ungdom, er min grænse ganske enkelt nået,« lyder det fra Søren Windell.