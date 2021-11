»De Konservative og Enhedslisten er blevet købt til, at en socialdemokratisk borgmester kan bevare magten. Og han har gjort det for skatteborgernes penge. Det kan eller vil vi på ingen måde være med til.«

Det siger Christoffer Lilleholt, Venstre-spids i Odense og - lidt endnu - by- og kulturrådmand.

Han vil ikke direkte kommentere på forholdet til de Konservative, som sammen med alle øvrige partier undtagen Venstre er med i konstitueringsaftalen, der giver fire år mere til Peter Rahbæk Juel (S) i borgmesterkontoret.

En aftale som indebærer, at der bliver oprettet to nye rådmandsposter og -forvaltninger, så der fra 1. januar, udover borgmesterforvaltningen, vil være seks og ikke som nu fire af slagsen.

»De sidste tyve år har vi været borgerlig opposition. Med den her aftale må vi konstatere, at Venstre nu er den eneste borgerlige opposition tilbage i Odense. Det er jo ikke os, der har skiftet holdning. Venstre har derimod stået fast på det, vi står for og som vi også er gået til valg på. Vi kan ikke købes for bestyrelseshonorarer. Vi vil have politisk indflydelse,« lyder det fra Christoffer Lilleholt.

Selv om Venstre som det eneste parti står uden for konstitueringen, afviser han, at partiet kommer til at stå helt alene i de kommende fire års byrådsarbejde.

»Vi er ikke isoleret. Vi er bare det eneste borgerlige oppositionsparti, der er tilbage. Et parti, der vil skabe flere arbejdspladser, bedre velfærd og have mindre letbane. Et parti, som ikke vil hæve skatten og som ikke vil forbyde diesel-, benzin- og hybridbiler i Odenses midtby.«

Hvad kommer det her forløb til at betyde for jeres forhold til de Konservative?

»Det er jo dem, der har valgt at gå den anden vej. Det er dem, som har indgået et samarbejde med Socialdemokratiet, så det må de selv stå på mål for. Vi står præcis, hvor vi har stået hele tiden,« siger Christoffer Lilleholt, der selv bliver beskæftigelses- og socialrådmand i det nye byråd.

De Konservatives Søren Windell, nuværende ældre- og handicaprådmand og kommende rådmand for by- og kultur, afviser kritikken fra Venstres politiske leder:

»Nu skal man jo lige huske, at det ikke er de Konservative, der har gjort Peter Rahbæk Juel til borgmester. Det har et rødt flertal.«

»Selvfølgelig savner vi Venstre. Vi ville meget gerne have, at de var kommet med i en bred aftale, for det mener vi er bedst for Odense,« siger Søren Windell.

Peter Rahbæk Juel har direkte adspurgt tidligere afvist over for B.T., at han skulle have ‘købt sig’ til magten med oprettelsen af de to nye rådmandsposter.