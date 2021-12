Søren Pape Poulsen og hans forlovede gennem knap syv år, turistmanageren Josue Medina Vasquez, er blevet gift.

Det bekræfter Søren Pape Poulsen overfor B.T. gennem sin presserådgiver Simon Gosvig.

»Det er helt rigtigt. Vi er blevet viet på rådhuset. Mange af vores venner og bekendte får sig en glædelig overraskelse, når de læser det her, for vi har ikke sagt det til nogen. Kun mine forældre var til stede, så det må siges at være under meget private omstændigheder,« lyder det fra De Konservatives partiformand.

Vielsen mellem Søren Pape Poulsen og spanske Josue Medina Vasquez – der nu har taget Poulsen til efternavn – var selvsagt en meget privat begivenhed, men forude venter endnu et bryllup.

»Vi planlægger fortsat at blive gift i Viborg Domkirke, og for os vil kirken være det rigtige bryllup. Derfor er vi også gået meget stille med dørene om, at vi har været på rådhuset,« forklarer partiformanden.

Han har med sin nye ægtemand udskudt brylluppet flere gange grundet travlhed og corona.

Men nu er parret altså endt med to markeringer af deres fælles kærlighed – den nylige vielse på rådhuset og det kommende kirkebryllup.

»Josue er spansk statsborger, og der skal selvfølgelig også gæster fra Spanien med til brylluppet. Vi venter med at sætte en dato, indtil corona-situationen ikke længere er så uforudsigelig,« slutter Søren Pape Poulsen.

Til daglig bor parret i Viborg, hvor Pape er tidligere borgmester.

De mødte hinanden tilbage i 2013 i Bruxelles.