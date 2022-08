Lyt til artiklen

Han har i måned efter efter måned nægtet at svare på spørgsmålet:

Går du efter at blive statsminister efter det næste valg?

Så vælgerne ved lige nu ikke om en stemme på de borgerlige partier ved næste valg, kan være en stemme på Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, som statsminister.

Søren Pape Poulsen oplyser dog, at han er meget tæt på et svar.

Her er Søren Pape Poulsen, der er formand for Det Konservative Folkeparti. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Her er Søren Pape Poulsen, der er formand for Det Konservative Folkeparti. Foto: Søren Bidstrup

»Jeg lover, at jeg meget snart melder ud, om jeg er statsministerkandidat,« siger han.

De andre blå partier er da også begyndt at efterlyse et svar fra Søren Pape Poulsen.

»Hvis Søren Pape Poulsen gerne vil være statsministerkandidat, så synes jeg, at det er en god idé at få sagt det noget tid før valgdagen, så vælgerne ved det, og så vi andre partier kan tage bestik af det,« siger Morten Messerschmidt i dag til DR.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen mener ikke, at Søren Pape Poulsen før har udtalt, at han »meget snart melder ud«, om han er statsministerkandidat.

Joachim B. Olsen er B.T.s politiske kommentator. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Joachim B. Olsen er B.T.s politiske kommentator. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Mit bud er, at det er på partiets sommergruppemøde i næste uge, at han melder ud, om han er statsministerkandidat,« siger Joachim B. Olsen.

Helt konkret holder Det Konservative Folkeparti sommergruppemøde fra torsdag til søndag i næste uge i Hillerød.

B.T. har spurgt om »meget snart« rent faktisk er på sommergruppemødet, men det vil Søren Pape Poulsen ikke udtale sig om.

Melder Søren Pape Poulsen sig som statsministerkandidat, er det jo en klud i ansigtet på Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, der lige nu er de borgerlige partiers statsministerkandidat.

Men indtil videre, er der altså ikke noget klart svar fra K-formanden, udover beslutningen er meget tæt på.

Søren Pape Poulsen vil dog gerne kommentere på en ny meningsmåling, Yougove har lavet for B.T.

Her svarer hele 70 procent at danskerne, at de hellere ser Søren Pape Poulsen som statsminister end Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, der kun fik 30 procent.

»Det gør mig meget stolt, og det er da en helt fantastisk måling,« siger Søren Pape Poulsen.

Joachim B. Olsen vurderer, at Søren Pape Poulsen melder sig som statsministerkandidat for blå blok.

»Jeg vurderer, at Søren Pape Poulsen har ventet med sin udmelding, fordi han nødigt vil stå med ansvaret, hvis blå blok taber kommende valg. Men nu ser begge blokke ud til at stå meget lige,« siger han.

Mandag viste en meningsmåling fra Kantar Gallup for Berlingske, at blå blok står til 48,8 procent af vælgerne, mens rød blok står til 46,6 procent.

Altså en føring på 2,2 procent.