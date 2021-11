Radikale Venstre kommer nu med forslag til konkrete ændringer i den udskældte offentlighedslov. Det viser dokumenter, som B.T. har modtaget fra Radikale Venstre.

Radikale Venstre skriver, at »Offentlighedsloven skal ændres til en Åbenhedslov,« og beskriver under den overskrift flere tiltag, som skal sikre en styrket mulighed for at offentligheden kan få indsigt i myndigheder og regeringens arbejde.

»Der er utrolig meget information, som er helt reel og vigtig for offentligheden at få indsigt i, men som vi må konstatere, at vi ikke kan få med den nuværende lovgivning,« forklarer Radikale Venstres politiske leder Sofie Carsten Nielsen.

Blandt andet vil Radikale Venstre fjerne den såkaldte ministerbetjeningsregel.

Sofie Carsten Nielsen og Radikale Venstre foreslår nu konkrete ændringer til Offentligshedsloven. Foto: Philip Davali Vis mere Sofie Carsten Nielsen og Radikale Venstre foreslår nu konkrete ændringer til Offentligshedsloven. Foto: Philip Davali

Den meget omtalte regel blev indført med den nuværende offentlighedslov. Den betyder, at offentlige dokumenter er undtaget aktindsigt, hvis de udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder eller mellem ministerier indbyrdes, hvis de tjener til ministerens rådgivning.

Tidligere var det kun interne arbejdsdokumenter, som kunne undtages aktindsigt.

Sofie Carsten Nielsen tror, at offentligheden havde fået betydeligt mere at vide i Inger Støjbergs rigsretssag og i minksagen, hvis offentlighedsloven havde set anderledes ud.

»Man kan ikke vide det med sikkerhed, men det ser sådan ud. Det kunne for eksempel være, at vi tidligere havde fået indsigt i kommunikationen mellem ministerier om hvorvidt, der var lovhjemmel til at slå minkene ned eller ej,« siger hun.

Radikale Venstre vil desuden oprette et særligt klagenævn for sager om aktindsigt. Dette klagenævn skal kunne udstede tvangsbøder til myndigheder og ministerier, som uretmæssigt nægter medier eller andre aktindsigt.

Til sidst vil Radikale Venstre også fjerne den såkaldte generalklausul, som blandt andet betyder, at aktindsigt kan nægtes, hvis der er særlige »hensyn til private eller offentlige interesser«.

»De har paragraffer er blevet anvendt alt for omfattende og man kan finde talrige eksempler på det i pressen,« siger Sofie Carsten Nielsen og fortsætter:

»Derfor skal de fjernes. Det bliver muligvis mere besværligt at være magthaver, men det er vilkårene i et åbent demokrati,« siger hun.

Socialdemokratiet vil stort set fastholde Offentlighedsloven som den er Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Socialdemokratiet vil stort set fastholde Offentlighedsloven som den er Foto: Niels Ahlmann Olesen

Du står jo i en position, hvor du enten kan pege på en blå eller rød regering efter et valg. Har en ændring af offentlighedsloven betydning for hvem I peger på?

»Det har stor betydning for, hvor vi lægger os, ja,« siger Sofie Carsten Nielsen.

De fleste partier vil lempe offentlighedsloven. Socialdemokratiet og Venstre er de to partier, som er mest tilbageholdende.