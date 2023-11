De fire danskere, der fredag sejlede ud fra Peniche i Portugal under en voldsom storm, blev advaret mod at sejle ud af to lokale sejlere.

Det fortæller Paula Nunes og Nicolas Gibault, der har en båd på havnen i Peiche, til den portugisiske avis CM Jornal.

»Vi fortalte dem dagen før, at forholdene var usikre, og at der var en høj sø med meget høje bølger. Men de besluttede at tage af sted om morgenen alligevel,« fortæller Paula Nunes og Nicolas Gibault til avisens udsendte, som har mødt dem på kajen ved havnen i Peniche.

Båden kæntrede fredag en kilometer ud for Portugals kyst og blev fundet på en strand ved byen Santa Cruz lidt nord for Lissabon. I alt blev fire – to mænd og to kvinder – fundet døde i nærheden.

Fredag morgen sank en dansk sejlbåd ud for Portugals kyst. Fire danskere er omkomne.

Ifølge det portugisiske medie CM Jornal er der tale om to mænd på 57 og 59 år og to kvinder på 46 og 61 år.

Ligene var ikke iført redningsveste.

Vandet ud for Portugals kyst har været påvirket af stormen Ciaran, som har hærget flere lande i Europa.

Dagen forinden havde lokale myndigheder udstedt 'rød alarm' og advaret om bølger op til otte meters højde, skriver The Portugal News.

Det var fra den portugisiske by Peniche, at fire danskere fredag stævnede ud i stormvejr. Nu er de døde.

Alligevel valgte de fire at drage til søs.

En lokal surfer, der bor i byen Peniche, har over for B.T. beskrevet, at det var en »selvmordsmission« at sejle ud under stormen.

Ifølge Paula Nunes og Nicolas Gibault var danskerne ankommet den 1. oktober, og de ville sejle sydpå mod Cascais eller Lissabon.

»Vi talte meget lidt sammen. De spurgte os bare, hvor supermarkedet var,« lyder det blandt andet fra parret i CM Jornal.

»Vi kunne ikke se, om de havde rejst på denne måde i mange år, og om de havde nogen erfaring.«

Tidligere i dag bekræftede Udenrigsministeriet over for B.T., at de fire omkomne var danskere.