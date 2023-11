Fredag kom det frem, at tre danskere var omkommet i Portugal.

Nu er tallet opjusteret til fire.

Det bekræfter Udenrigsministeriet over for B.T.

Danskerne mistede livet, efter at en sejlbåd, der sejlede under dansk flag, kæntrede fredag cirka en kilometer ud for Portugals kyst.

Fredag morgen sank en dansk sejlbåd ud for Portugals kyst. Fire mennesker er omkomne – tre er identificeret som danskere af lokale myndigheder. Den fjerde er endnu ikke identificeret.

Båden skyllede efterfølgende op på en strand ved Santa Cruz lidt nord for Lissabon.

Vandet ud for Portugals kyst har de seneste dage været voldsomt som følge af stormen Ciaran.

Dagen forinden havde lokale myndigheder udstedt 'rød alarm' og advaret om bølger op til otte meters højde, skriver The Portugal News.

Alligevel valgte de fire at drage til søs, hvilket viste sig at være en fatal beslutning.