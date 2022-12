Lyt til artiklen

Handicappede får alligevel de lovede millioner, der ellers var blevet overført til SVM-regeringens julehjælp.

B.T. har afsløret, at 25 millioner kroner, der i finansloven for 2022 var sat af til handicappede, var blevet brugt til at finansiere halvdelen af den akutte julehjælp på 50 millioner kroner, som SVM-regeringen præsenterede i sidste uge.

Men socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fastslår nu, at hun dagen før jul har fået endelig bekræftet, at handicappede og andre syge skal have de samme penge, som den nye regering ellers har brugt til at finansiere den akutte julehjælp.

»Efter jeg er trådt til som minister, har jeg skullet kigge igennem, hvad der er prioriteringerne på mit område til næste års finanslov, der er forsinket på grund af folketingsvalget. Det er jeg færdig med nu, og jeg kan fortælle, at de tre puljer, der har dækket jule- og vinterhjælpen, fordi de ikke var blevet brugt og udløber ved årsskiftet, de får pengene næste år,« siger hun til B.T.

Her ses Pernille-Rosenkrantz-Theil vinke, da hun i sidste uge overtog Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Foto: Nils Meilvang Vis mere Her ses Pernille-Rosenkrantz-Theil vinke, da hun i sidste uge overtog Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Foto: Nils Meilvang

Helt konkret er der tale om tre puljer af penge, der dækker den akutte julehjælp.

Ud over de 25 millioner kroner fra puljen 'evalueringen af det specialiserede socialområde', der ved den seneste finanslov var lovet til bedre støtte til handicappede, så er der tale om 9,9 millioner kroner, der ellers var afsat til 'hurtigere og mere fleksibel hjælp til mennesker med hastigt fremadskridende sygdomme', men endte som en del af julehjælpen.

Den tredje pulje af penge på i alt 15 millioner kroner var til kommunerne, så de kunne give 'borgere med en hjælperordning flere aktive hjælpetimer'.

Men de i alt 50 millioner bliver alligevel givet til dem, de først var sat af til, inden SVM-regeringen besluttede at føre pengene over i en akut julehjælp.

»Der er tre puljer, der er brugt til julehjælpen, og der er blevet afsat penge til alle tre ting i 2023. Det skulle egentlig først præsenteres efter nytår, men jeg er nu blevet færdig med prioriteringerne,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil, der ellers er blevet kaldt i samråd om sagen i det nye år.

Pernille Rosenkrantz-Theil, når nu der findes nye penge til de handicappede og syge, er der så nogen andre, der bliver snydt for de penge?

»Det klare svar er nej. Der er ikke nogen andre, pengene bliver taget fra,« siger hun.

Det har ellers være noget af en svingtur med de 25 millioner kroner, der var lovet til de handicappede.

Først står der i finansloven, at der er 'politisk enighed' om de 25 millioner til handicapområdet, så ender beløbet med ikke at blive endelig vedtaget, og for en uges tid siden udgjorde handicappedes penge så pludselig halvdelen af den akutte julehjælp, SVM-regeringen præsenterede.

Kan du ikke godt forstå, hvis dem, der lever med et handicap, ikke ligefrem synes, det her er det sjoveste forløb at se på?

»Det kan jeg da sagtens forstå. Der har været forventninger om, at der kom penge ud i 2022, og det er så ikke lykkedes, da der har været folketingsvalg og alt muligt,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil og tilføjer:

»Men det vigtige er, at de her penge kommer, og det gør de i 2023.«

