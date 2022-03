Regeringens forslag om en ny sundhedsreform, der tirsdag blev præsenteret, er gået verden rundt.

De fleste udenlandske medier har fokus på forslaget om, at unge født fra 2010 ikke længere skal kunne købe cigaretter.

Faktisk er den nyhed nået helt til Indien.

'Danmark planlægger at blive tobaksfri for alle, der er født efter 2010. Rygning er hovedårsagen til kræft i det nordiske land med 5,8 millioner mennesker og ansvarlig for 13.600 dødsfald om året.' skriver det indiske medie NDTV.

Det store engelske medie The Guardian vinkler da også på de unges mulige smøgforbud.

'Danmark overvejer forbud mod salg af cigaretter til alle født efter 2010,' lyder det i starten af artiklen.

Også det svenske medie Aftonbladet vinkler på forslaget om de unges rygning skal gå op i røg.

Mediet fokuserer da også på, at forbuddet er på livstid for dem født fra 2010 og frem.

'Totalforbud mod tobaksvarer for alle født i 2010 eller senere - på livstid,' skriver det store medie på den anden side af Øresund.

Det nordtyske grænsemedie Nordschleswiger vælger dog at fokusere på forslaget om, at unge under 18 ikke længere skal kunne købe alkohol.

Mediet citerer sundhedsminister, på tysk gesundheitminister, Magnus Heunicke for at sige, at unge i Danmark drikker virkeligt meget.

'Ministeren pegede på, at unge i Danmark er blandt dem, der drikker mest i Europa - med en række negative konsekvenser,' skriver det tyske medie.