Regeringen er klar med et udspil til en sundhedsreform.

Aldersgrænsen for salg af alkohol sættes op til 18 år. Derudover skal der, som B.T. tidligere har kunnet fortælle, indføres et forbud mod salg af tobak og nikotinprodukter til de unge, der født efter 2010.

Det fremgår af udspillet, som B.T. har set. Udspillet har fået titlen 'Gør Danmark sundere'.

Derudover indeholder udspillet en række »målsætninger«, der, udover et mål om at sætte en stopper for unges alkoholforbrug, også handler om, at flere børn og unge skal være mere fysisk aktive.

Regeringen vil desuden reservere et beløb i det økonomiske råderum svarende til det demografiske træk på sundhedsområdet i regionerne, som skal udmøntes til regionerne i kommende økonomiaftaler og finanslove, fremgår det af udspillet.

