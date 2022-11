Lyt til artiklen

Rasmus Prehn lagde sig over for DR fladt ned og erkendte, at han havde misbrugt sit ministerielle kreditkort til at gå på værtshus.

Alligevel lod DR i foråret 2022 være med at bringe historien om, at den daværende fødevareminister flere gange havde misbrugt et Eurocard, som han havde fået udleveret af ministeriet.

DR havde ellers 4. maj 2022 fået tilsendt en række svar fra Fødevareministeriet, hvor Rasmus Prehn erkender, at han har brugt kreditkortet forkert to gange, og at han efterfølgende havde måttet betale penge tilbage til ministeriet.

Men offentligheden fik først kendskab til kreditkortmisbruget, da Ekstra Bladet 26. maj havde fået tilsendt samme bilag fra Fødevareministeriet og dermed kunne bringe historien med overskriften »Minister afsløret: Misbrugte kreditkort i byen«.

Prehns brug af kortet var ifølge både flere eksperter og ministeriet selv et brud på reglerne. Alligevel var det tilsyneladende ikke en historie, som DR mente, at danskerne skulle høre noget om.

Prehn havde ellers ved tre lejligheder inden for samme år måttet til lommerne og tilbageføre penge fra sin egen private lønkonto, efter han i første omgang havde brugt det Eurocard, han havde fået udleveret af Fødevareministeriet.

Regningerne ligger på mellem 270 kroner for en tur på Sørens Værtshus og 1.780 kroner for en frokost på smørrebrødsrestauranten Kanal-Caféen.

Indrømmer: Her er Prehns svar til DR Den 4. maj 2022 sender Fødevareministeriets pressechef en mail til en af DRs journalister med følgende citater fra Rasmus Prehn: »Jeg er ærgerlig over, at et kort tilhørende ministeriet er blevet anvendt forkert. Der er tale om to episoder, hvor jeg i første omgang har tænkt, at det hørte under repræsentationsordningen, men efterfølgende har vurderet – nej det betaler jeg selv privat for at undgå enhver tvivl. Og et udlæg, hvor jeg har tilbagebetalt det beløb for en middag, der lå over ministeriets normale ramme for kuvertpriser. Alle beløb, jeg selv skal betale for, er efterfølgende – og på mit eget initiativ – blevet tilbagebetalt. Jeg ønsker rene linjer og har aldrig haft til intention at bruge mit arbejdskort privat. Jeg besluttede derfor at ændre praksis fra december 2021, så jeg betaler repræsentationsudgifter med mit private kreditkort og dernæst får ministeriet til at gennemgå mine udlæg, så der er fuldstændig rene linjer og ikke opstår tvivlsspørgsmål.«

Det vækker undren hos studielektor i Journalistik på Roskilde Universitet Mads Kæmsgaard Eberholst, at DR droppede historien om Rasmus Prehn. For det er grundlæggende det, man i journalistkredse kalder en god historie, mener han.

»Det er en type historie, som mange journalister gerne vil lave. Den er væsentlig, fordi den handler om vores politikere og den måde, de varetager deres embede. Det handler om den demokratiske forståelse af, at vi allesammen er lige, og at en politiker selvfølgelig ikke må misbruge sit embede ved at lade et forkert kreditkort betale for mad,« siger Mads Kæmsbaard Eberholst og uddyber:

»Selvom Rasmus Prehn beklager det, gør det kun historien bedre, fordi han erkender sin fejl.«

Jan Dyrberg Hansen, der er lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, mener derimod, at man kan argumentere for, at det taler imod at bringe historien, at der, efter hans opfattelse, er tale om mindre beløb, som ministeren efterfølgende har betalt tilbage.

Omvendt taler det for at bringe historien, at der er tale om en minister, der erkender at have brudt regler.

»Det er den type vurderinger, man foretager hele tiden på en nyhedsredaktion. Jeg vil vurdere, at der er tale om en historie, det giver mening at bringe. Man kan dog diskutere, hvor stor en historie det er, når der ikke er tale om større beløb, end det er tilfældet her, og der er blevet betalt tilbage,« siger Jan Dyrberg Hansen.

B.T. har forsøgt at få et interview med DRs Christiansborg-redaktør Michael Elsborg for at få svar på, hvorfor DR droppede en historie om en minister, der indrømmer at have misbrugt statens kreditkort.

Det har han ikke ønsket at stille op til. I stedet har han sendt en række skriftlige svar på mail.

»Ud fra de aktindsigter, vi havde, var der på daværende tidspunkt tale om få beløb på ned til 270 kroner og højst 1.781 kroner. Beløbene var allerede tilbagebetalt. Vi kunne ikke dokumentere, om der reelt var tale om fejl eller fusk. Derfor var det – på det tidspunkt – for lille en sag til at køre i DRs radioaviser, tv-aviser og på dr.dk,« skriver Michael Elsborg.

»Hvis vi dengang havde kendt til alle de detaljer, der siden er kommet frem – eksempelvis bilaget fra Udenrigsministeriet med et forkert navn på, så ville det da helt klart være en anden sag. Hvis vi havde vist alt det, der siden er kommet frem, så havde vi helt sikkert kørt historien,« skriver han videre i mailen.

B.T. har spurgt Michael Elsborg, hvor han mener, grænsen går for, hvor meget en minister må fejle eller sjuske med skatteborgernes penge, men det har han ikke svaret på.

I begyndelsen af maj 2022, hvor DR droppede historien om Rasmus Prehn, var de politiske forhandlinger om en ny medieaftale inde i den afsluttende fase.

Det var forhandlinger, der har afgørende betydning for DRs fremtidige økonomi. Michael Elsborg afviser, at hensyn til de politiske forhandlinger har haft indflydelse på DRs beslutning om at droppe historien om kreditkortmisbruget.

Rasmus Prehn er senest blevet politianmeldt for sin brug af ministeriets kreditkort.