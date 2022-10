Lyt til artiklen

»Pinligt, flovt og ærgerligt.«

Sådan har fødevareminister Rasmus Prehn selv beskrevet sin mildest talt noget usædvanlige bilagssag, hvor han gentagne gange er blevet afsløret i at have misbrugt sit ministerkort.

Prehn har blandt andet spist middage med journalister og – i strid med reglerne – brugt sit ministerkort. Efterfølgende har Prehn tilbagebetalt hele eller dele af beløbet til ministeriet. Prehn er også blevet afsløret i at skrive et falsk navn på en kvittering for en middag.

Nu føjes der et nyt kapitel til sagen. Rasmus Prehn er nemlig torsdag blevet politianmeldt.

Det skriver Nordjyske.

Det er Anders Stenild, tidligere konservativt byrådsmedlem i Aalborg, der torsdag aften har sendt en anmeldelse af Prehn afsted til politiet.

»Det er noget svineri at han kan misbruge offentlige midler, uden at der sker en klap. Som borger har jeg en pligt til at påpege, at loven er lige for alle. Det kan undre mig, at der ikke er andre, der har anmeldt ham,« siger Stenild til Nordjyske.

Han mener, politiet bør undersøge, om der kan rejses tiltale mod Prehn, fordi ministeren gentagne gange har brugt statens kreditkort som en slags kassekredit.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, der lørdag ikke har mulighed for at bekræfte, om de har modtaget en anmeldelse i sagen.

Rasmus Prehn siger til Nordjyske, at han afventer sagen med sindsro og ikke har yderligere kommentarer.