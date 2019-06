Tomas Polvall sad på færgen på vej til Helsingør, da mobiltelefonen ringede. I den anden ende var en læge fra Rigshospitalet.

Han havde en chokerende besked om Polvalls søn, Rasmus Paludan.

Den nuværende Stram Kurs-leder havde været ude for en ulykke og var indlagt på Rigshospitalet.

'Er det alvorligt? Meget, svarede lægen. Overlever han? Det ved jeg ikke. Jeg kommer så hurtigt, jeg kan,' skriver Tomas Polvall i en kronik i den svenske avis Kristianstadsbladet.

Her fortæller han i detaljer om ulykken, som har fået massiv omtale under valgkampen - fordi det under en retssag i Østre Landsret i 2015 kom frem, at Rasmus Paludan fik en mengrad på 25 procent og ændrede personlighed efter at have slået hovedet i ulykken.

Men ifølge Tomas Polvall har de danske medier ikke fortalt hele sandheden om ulykken, der skete i 2005.

Lægen fra Rigshospitalet fortalte Tomas Polvall, at hans ældste søn var blevet kørt ned af en bilist, mens han cyklede.

Umiddelbart efter samtalen ringede Polvall til sin hustru og fortalte, hvad der var sket.

Planen om at tage til Hornbæk, hvor familien boede i 26 år, blev droppet. I stedet hastede Tomaas Polvall til København og sørgede for overnatning. Han bad sin hustru om at skaffe pasning til de andre børn.

'Rasmus blev opereret om aftenen. Da vi om morgenen sad ved hans seng og ventede på, at han skulle vågne, kom en sygeplejerske og kørte ham til kontrolundersøgelser. Da han kom tilbage, var det med beskeden om, at der var opstået komplikationer. Rasmus skulle opereres igen. Sådan fortsatte det nogle dage,' skriver Tomas Polvall.

Det tog lang tid, før Rasmus Paludan var helt rask igen, og han måtte afbryde sine jurastudier, skriver faren.

Men han blev rask igen, understreger han, og bakker påstanden op med, at Rasmus Paludan fik et af de bedste gennemsnit på sin årgang på jurastudiet og efterfølgende på rekordtid fik møderet ved Landsretten.

Derfor undrer det faren, at historien om ulykken har fået nyt liv i medierne mere end ti år senere.

'Danske medier har slået på denne ulykke og antyder, at han stadig kan være hjerneskadet. Derfor kontakter de mig. De vil have, at jeg skal fortælle, at ulykken forandrede ham og at han blev dum i hovedet,' skriver Tomas Polvall og mere end antyder, at det efter hans mening bestemt ikke er tilfældet.

Under retssagen i Østre Landsret i 2015, hvor Rasmus Paludan blev dømt for at have tiltalt en betjent fornærmeligt, kom det ellers frem, at Stram Kurs-formanden efter ulykken fik sværere ved at klare konflikter og også havde vanskeligt ved at tolerere andre menneskers fejl uden at blive meget frustreret.

Det skrev Ugeskrift for Retsvæsen dengang i sin omtale af sagen i anonymiseret form, som det er praksis i ugeskriftet.

Det kom desuden frem, at der i sagen blev fremlagt uddrag af erklæringer efter tre undersøgelser, alle foretaget i 2008: en neuropsykologisk undersøgelse, en psykiatrisk speciallægeundersøgelse og en neuropsykologisk forundersøgelse.

Rasmus Paludan blev dømt i sagen og måtte betale 10 dagbøder på hver 400 kroner.

Da B.T. fangede Rasmus Paludan efter at Radio24Syv havde omtalt sagen, ønskede han ikke at kommentere den, da han ikke udtaler sig om sit privatliv.

Vi har senere været i kontakt med pressemedarbejderen i Stram Kurs, der oplyser, at han ikke ønsker at kommentere.