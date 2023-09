Både medier og politikere på venstrefløjen har benyttet en viral video af en anholdelse på Christianshavn som en mulighed for hænge politifolk ud som 'magtliderlige voldspsykopater'.

Det mener Venstres politiske ordfører Morten Dahlin, som samtidig konstaterer, at alt kunne være undgået, hvis den anholdte bare havde gjort, som politiet bad om.

Morten Dahlin mener desuden, at sagen bør føre til en ny overvejelse hos både folketingspolitikere og medier.

Om den konkrete sag om anholdelsen af den 43-årige chefredaktør hos Danwatch Adam Dyrvig Tatt på Christianshavn i onsdags konstaterer Morten Dahlin, at der er tale om en video, som ikke giver det komplette billede af, hvad der er foregået i situationen.

»Vi ser en anholdelse af en meget ophidset mand,« siger Morten Dahlin indledningsvist om videoen.

Morten Dahlin pointerer flere gange, at Adam Dyrvig Tatt selv har forklaret i medierne, at han ikke oplyste sit navn og sin fødselsdato, da politibetjentene bad om det.

»Det vi ser, ud fra hans egne udsagn i pressen, det er en mand, der nægter at oplyse sit navn og sin fødselsdato til politiet efter, at han bliver stoppet på sin cykel,« siger Morten Dahlin.

B.T. har interviewet Adam Dyrvig Tatt på det sted på Prinsessegade ved Christiania, hvor den dramatiske anholdelse skete. Foto: Foto: Anthon Unger Vis mere B.T. har interviewet Adam Dyrvig Tatt på det sted på Prinsessegade ved Christiania, hvor den dramatiske anholdelse skete. Foto: Foto: Anthon Unger

»Han får forklaret af betjenten, at han vil blive anholdt, hvis han nægter, og han nægter stadig. Så kan det altså ikke komme som en overraskelse, at han rent faktisk bliver anholdt.«

»Jeg må bare sige, at baseret på chefredaktørens eget udsagn, så kunne alt dette være undgået, hvis han bare havde gjort, som han blev bedt om,« siger Morten Dahlin.

Er det ikke ok, at man som borger forsøger at få afklaret, hvad det er, politiet mener, at man har gjort forkert, hvis man ikke mener, at det er ulovligt?

»Jo, men han har selv oplyst, at han får at vide af betjenten, at det er fordi, han har betjent sin telefon på cyklen. Det er en ret klar besked,« siger Morten Dahlin.

»Alle har en frihed til at vise uenighed med politiet, men man har ikke ret til at nægte at oplyse navn og fødselsdato. og han nægter det flere gange,« tilføjer han.

»Han vælger i stedet at starte en diskussionsklub med betjenten, men alt dette kunne jo være undgået, hvis han bare havde oplyst sit navn og sin fødselsdato. Det er en væsentlig dimension, synes jeg, at alt kunne være undgået,« konstaterer ordføreren.

»Jeg ved ikke med dig, men jeg er opdraget på den måde, at hvis jeg bliver bedt om at oplyse mit navn og fødselsdato af politiet, så giver jeg dem det. Og særligt, hvis jeg lige i øjeblikket cykler forbi Christiania, mens jeg taler i telefon,« siger Morten Dahlin.

Venstres politiske ordfører Morten Dahlin. Arkivfoto. Foto: Rune Øe Vis mere Venstres politiske ordfører Morten Dahlin. Arkivfoto. Foto: Rune Øe

Hvad mener du om brugen af peberspray i den konkrete situation?



»Nu må Den Uafhængige Politiklagemyndighed ind og klarlægge, hvad der er op og ned i denne her sag. DUP må afgøre den konkrete sag. Det er vigtigt. Og så må vi efterfølgende agere ud fra det,« siger Morten Dahlin.

»Men i første omgang kan man sige, at han bliver forklaret – det kan man høre på lydfilen – at hvis han ikke slapper af, så vil der blive anvendt peberspray. Men DUP må afgøre, om det var ok, at det blev benyttet,« forklarer han.

Morten Dahlin mener, at vi langsomt nu ser, at Adam Dyrvig Tatts historie om anholdelsen langsomt begynder at falde fra hinanden.

Og Morten Dahlin udnytter i den ombæring lejligheden til at sende en opsang til både kolleger på Christiansborg og til de danske medier.

»Helt overordnet, så synes jeg, det er ved at være en uvane, at der florerer billeder og videoer af politibetjente, der ofte kan identificeres, der ikke viser, hvad der er gået forud, og som kun har ét formål, nemlig at udstille politifolkene som magtliderlige voldspsykopater,« mener Morten Dahlin.

»Og det er ikke sådan, jeg ser det danske politi,« tilføjer han.

»Det er en uskik, at folk deler de videoer, når det ikke har andet formål. Desværre er der også politikere på venstrefløjen, der hopper med på vognen,« siger Morten Dahlin.

Han mener, at både politikere og medier har et ansvar for at forklare, at videoen netop ikke viser det fulde billede af situationen.

»Vi har betjente, der hver dag sætter sig på spil. Men der er tilsyneladende rigtig mange i mediedanmark, der har benyttet denne her sag som en mulighed til at skælde ud på politiet,« siger Morten Dahlin.

»Mediedanmark ser ud til at have sagt, at her er der nogle dumme betjente, som skal hænges ud.«

»Vi ser det på sociale medier og i tv og aviser, at det fra mediernes side ser ud til at have været en mulighed for at beskylde politiet for alt muligt,« siger han.

Burde B.T. og andre have sløret betjentenes ansigter i videoen?

»Nu skal jeg ikke diktere, hvad medierne skal gøre. Men det her bør føre til en debat om, hvad vi kan gøre for at beskytte vores betjente. Vi har oplevet, at der er betjente, der er gået psykisk ned og ikke har været i stand til at passe deres arbejde, fordi videoer af dem er blevet delt i en forkert kontekst,« siger Morten Dahlin.

»Det her bør føre til en overvejelse omkring at indføre lovgivning om, at hvis man deler video af politifolk, der passer deres arbejde, så skal man sørge for, at betjentene ikke kan identificeres,« forklarer han.

Er det ikke et voldsomt indgreb i borgernes frihed?

»Nej, for jeg synes ikke, at man skal forbyde folk at filme politiet. Men jeg synes egentlig godt, man kan overveje at sige, at hvis det skal deles på sociale medier, så skal man sikre sig, at betjentene ikke kan identificeres,« siger Morten Dahlin.

Vil det ikke omvendt betyde, at man risikerer at give politiet frit spil til at gøre hvad som helst?

»Nej, for det skal jo ikke forbydes at filme. Og filmmateriale skal selvfølgelig stadigvæk kunne indgå i klagesager med videre,« siger Morten Dahlin.

Han fortæller desuden, at han selv som tidligere formand for Folketingets retsudvalg har været i kontakt med betjente, som har optrådt i videoer delt på sociale medier.

»De har fortalt, hvordan deling af videoer har ført til chikane af dem og af deres familier, når de bare går på arbejde for at beskytte os. Og det element har manglet i debatten,« siger han.

Synes du, det er problematisk, at nærmest ingen har held til at få udtalt kritik af politiet, når de har klaget?

»Jeg har en opfattelse af, at vi har et uafhængigt klagesystem, som fungerer ganske udmærket. Det er vigtigt, at man kan klage hos en uafhængig myndighed, og jeg har indtryk af, at det system fungerer ganske udmærket,« siger Morten Dahlin.

Men laver politifolk stort set ingen fejl?

»Politiet laver også fejl. Det gør alle. Vi har dygtige politifolk, og de laver også fejl, og når det sker, så skal det selvfølgelig også have nogle konsekvenser,« siger Morten Dahlin.

»Men jeg ser, at vi har et meget dygtigt, et meget ordentligt og et meget dialogsøgende politi, som generelt søger at deeskalere situationer,« konstaterer han desuden.

»Når man taler om politifolkenes arbejde og deres vilkår, så glemmer man alt for tit de situationer, de står i. De går ind i situationerne, når vi andre trækker os. De skal leve med trusler, skældud og vold, og det glemmer vi.«

»Både venstreorienterede politikere og mediedanmark burde have mere fokus på at udskamme kriminelle fremfor at udskamme politiet,« konstaterer Morten Dahlin.