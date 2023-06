Hvor er han blevet af?

Flere partier på Christiansborg kræver nu klare svar om øksemanden, der har forladt Udrejsecenter Kærshovedgård og er rejst ud af Danmark.

»Han har jo bevist, hvor dybt farlig og utilregnelig han er. Man tør jo næsten ikke tænke tanken, om han kunne finde på at komme tilbage til Danmark igen,« siger De Konservatives udlændingeordfører, Brigitte Jerkel.

De Konservative, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige vil bede om en redegørelse fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S).

Meldingerne kommer, efter B.T. onsdag kunne fortælle, at Mohamed Geele, der har fået tilnavnet øksemanden, ikke har været på Kærshovedgård i et år, og at han er registreret udrejst af Danmark.

Økseangrebet Bevæbnet med kniv og økse trængte Mohamed Geele ind i satiretegner Kurt Westergaards hjem i Viby i 2010. Kurt Westergaard gemte sig på sit sikrede badeværelse, indtil politiet nåede frem. Satiretegneren havde i 2005 tegnet profeten Muhammed med en tændt bombe i sin turban. Mohamed Geele blev idømt ti års fængsel for terror og drabsforsøg.

Efter at have afsonet sin fængselsstraf kom han på tålt ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård, fordi han ifølge Flygtningenævnet risikerede at være i fare i sit hjemland, Somalia, og derfor ikke kunne sendes hjem.

Flere partier er positive over, at han har forladt landet – men det gør dem også nervøse.

»Hvis han bare er gået under jorden i et andet land, er det jo et problem. Manden har tidligere begået terror og kan stadig være en trussel,« siger Liberal Alliances udlændingeordfører, Steffen Larsen.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har bekræftet, at Mohamed Geele er udrejst, men det har ikke været muligt at få svar på, hvor han er, eller om myndighederne ved det.

Dansk Folkeparti vil stille en række spørgsmål om det til ministeren.

»Vi er jo nødt til at finde ud af, hvor den her person opholder sig. Regeringen kan ikke slippe af sted med bare at sige, at han er udrejst,« siger retsordfører Peter Kofod (DF).

Hvorfor ser du det ikke som positivt, at han som udvist har forladt landet?

»Det er rart, at han ikke er her længere. Men vi skal sikre os, at han ikke kommer igen. Vi skal vide, hvor han er, og om myndighederne har kontrol med situationen eller ej,« siger Peter Kofod.

SF er enig i, at der er brug for en redegørelse.

»Det er selvfølgelig bekymrende, når folk forsvinder fra et sted, vi har sagt, at de skal opholde sig,« siger retsordfører Karina Lorentzen (SF).

Radikale Venstre mener, at Mohamed Geele »klart er en person, der skal holdes øje med«.

»Han har udført et helt uacceptabelt angreb. Derfor har jeg en klar forventning om, at sikkerhedstjenesterne i både Danmark og Europa holder øje med ham, følger ham tæt og ved, hvor han er,« siger udlændingeordfører Christian Friis Bach.

Radikale Venstre mener til gengæld ikke, at der er behov for en redegørelse fra ministeren.

»Det er ikke en opgave for os politikere at holde øje med ham. Det er en sag for sikkerhedstjenesterne,« siger Christian Friis Bach.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) afviser at svare på, om sikkerhedstjenesten er bekendt med, hvor Mohamed Geele befinder sig.

»Vi har ingen kommentarer til konkrete personer,« lyder det fra PET.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad udtalte onsdag i et skriftligt svar, at han »glæder sig over« Mohamed Geeles udrejse. B.T. arbejder på at få et interview med ministeren.