Det er ikke en hvilken som helst person, der er udrejst af Danmark.

Det er den berygtede øksemand, Muhudiin Mohamed Geele, der angreb Muhammedtegner Kurt Westergaard, der har forladt landet.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad er godt tilfreds.

»Den pågældende attentatmand har begået en voldsom forbrydelse mod Kurt Westergaard og vores ytringsfrihed i Danmark, som vi på ingen måde kan acceptere. Jeg vil derfor heller ikke lægge skjul på, at jeg glæder mig over hans udrejse fra Danmark,« udtaler Kaare Dybvad Bek (S) i et skriftligt svar.

Ministerens reaktion kommer, efter B.T. har kunnet fortælle, at somaliske Muhudiin Mohamed Geele, ikke har været på Udrejsecenter Kærshovedgård i omkring et år, og at han ifølge CPR-registret udrejste af Danmark i juni sidste år.

Udlændinge- og Integrationsministeriet bekræfter, at han er registreret som udrejst.

Mohamed Geele blev idømt ti års fængsel for terror og drabsforsøg, efter han brød ind i Muhammedtegner Kurt Westergaards hjem og forsøgte at angribe ham med økse og kniv. Foto: Thomas H. Nøhr Vis mere Mohamed Geele blev idømt ti års fængsel for terror og drabsforsøg, efter han brød ind i Muhammedtegner Kurt Westergaards hjem og forsøgte at angribe ham med økse og kniv. Foto: Thomas H. Nøhr

Øksemanden var idømt udvisning af Danmark, men kunne ikke sendes tilbage til Somalia, fordi han ifølge Flygtningenævnet risikerede tortur, dødsstraf eller anden forfølgelse.

Derfor kom han på tålt ophold på Kærshovedgård, efter han havde afsonet ti års fængsel for angrebet mod Kurt Westergaard.

Flere gange var han genstand for politisk debat om, hvad man skulle stille op med ham og andre udvisningsdømte på Kærshovedgård.

Muhudiin Mohamed Geele har selv løst problemet og forladt landet.

»Hver gang en udvisningsdømt udlænding forlader Danmark, er jeg en glad minister,« udtaler Kaare Dybvad.

»Det er positivt, at de efterkommer den afgørelse, de har fået, så de ikke længere er en del af det danske samfund,« lyder det fra ham.

Økseangrebet Bevæbnet med kniv og økse trængte Mohamed Geele ind i satiretegner Kurt Westergaards hjem i Viby i 2010. Kurt Westergaard gemte sig på sit sikrede badeværelse, indtil politiet nåede frem. Satiretegneren havde i 2005 tegnet profeten Muhammed med en tændt bombe i sin turban. Mohamed Geele blev idømt ti års fængsel for terror og drabsforsøg.

Det er uvist, hvor Muhudiin Mohamed Geele befinder sig i dag. Ifølge CPR-registret rejste han til 'udlandet' 3. juni 2022. Han havde haft ophold på Kærshovedgård siden december 2019.

Det har ikke onsdag været muligt at få et interview med udlændinge- og integrationsministeren.

B.T. ville gerne have stillet ham en række uddybende spørgsmål, herunder om Muhudiin Mohamed Geele er rejst til Somalia eller et andet land, og om myndighederne har styr på, hvor han er i dag.